VIDEO | Buldooseriga üle: Filipiinide president Duterte laskis purustada hoovitäie luksautosid

Riigijuht Rodrigo Duterte oli isiklikult eilsel pidulikul tseremoonial kohal, mille raames buldooseriga väidetavalt ebaseaduslikult riiki toodud luksusautodest üle sõideti. Ühtlasti tähistati omalaadse lömastuspeoga Manilas asuva riikliku tollibüroo 116. sünnipäeva.

Nagu ajaleht SunStar Philippines kirjutab, lõhuti 20 autot koguväärtuses 1,2 miljonit dollarit ära tollibüroo õuel, kümme purustati aga lisaks veel Davao ja Cebu sadamas.

Masinad purustati lähtuvalt Duterte käskkirjast, mille eesmärk on luksusmasinate smugeldamist kahandada ja ära hoida. Muuhulgas sõideti üle Lexustest, BMW-dest, Mercedes-Benzidest, Audidest, Jaguaridest ja ka ühest Corvette Stingrayst, teatasid tollitöötajad. Autode purustamine on tolli teatel hoiatuseks pättidele, kes masinaid salakaubana riiki tuua üritavad.

"Selline räkit on toimunud jälle ja jälle ja jälle läbi sajandite," vahendas Associated Press Duterte sõnul. "See peab lõppema."

Nagu teada, on 72-aastane Duterte kuritegevuse suhtes väga karmi kätt näidanud varemgi, iseäranis väga agressiivses sõjas mõnuainetega.

Ülemöödunud aasta sügisel teatas ta, et soovib kolm miljonit riigis elavat narkootikumide pruukijat lausa füüsiliselt hävitada, võrreldes end samas avalduses Hitleriga. Mehe võimulesaamisest alates 2016. aastal on riigis valitsuse teatel tapetud pisut alla 4000 narkokuritegudes kahtlustatava, ent Human Rights Watchi teatel on Duterte sõjas mõnuainetega praeguseks tapetud juba üle 12 000 inimese.