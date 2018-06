Tehtud: Timo Bernhard purustas täna hommikul 35 aastat püsinud kuulsa Nürburgringi Nordschleife rajarekordi

Kahekordne Le Mansi 24 tunni sõidu võitja Bernhard ületas 1983. aastast püsinud Stefan Bellofi rekordi peaaegu minutiga. Kui Bellof sõitis 1983. aasta mais 20 km ja 832 m pikkusel rajal välja aja 6min 11.13s, siis Bernhardi tänahommikune tippaeg oli 5min 19.55s.

Porsche teatab, et Bernhardi Porsche 919 Hybrid Evo on Le Mansil kasutatud masina (millega see sõit sõit võideti aastal 2015-2017) edasiarendus. Sama autoga võideti ka kolmel aastal järjest üleilmse kestvussõidu etalon WEC (World Endurance Championship).

Saksamaal Rheinland-Pfalzi liidumaal asuva kuulsa Nürburgringi Nordschleife on paljude autohuviliste jaoks eriline, kuna sellele saab igaüks oma auto, maasturi või minibussiga sõitma minna. Rada valmis eelmise sajandi kahekümnendail, esimene võistlus peeti sel aastal 1927. Nordschleifel on kokku 73 kurvi (33 vasakule, 40 paremale) ning selle kõrgeima ja madalaima punkti vahe on umbes 300 meetrit. Legendaarne briti vormelipiloot Sir Jackie Stewart andis läbi Eifeli metsade kulgevale rajale hüüdnimeks Roheline põrgu ehk saksa keeles Grüne Hölle.