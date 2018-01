Saksa autokontsernid gaasitasid katse eesmärgil lisaks ahvidele ka inimesi

Saksa autotootjate Volkwageni, Daimleri ja BMW asutatud uurimisasutus korraldas kaitseid lämmastikdioksiidiga lisaks ahvidele ka inimestega. Tervisekahjustusi väidetavalt ei olnud, aga poliitikute hulgas valitseb suur pahameel.

Saksa ajalehed Stuttgarter Zeitung ja Süddeutsche Zeitung kirjutasid, et Volkswageni, Daimleri ja BMW kontsernide asutatud Euroopa Transpordisektori Keskkonna ja Tervise Uurimisühendus (EUGT) viis läbi „lühiajalise sissehingamisuuringu lämmastikdioksiidiga tervete inimeste juures”. See on kirjas tegevusaruandes aastate 2012-2015 kohta, vahendab Handelsblatt.

Ühes Aacheni ülikooli kliinikumi instituudis uuriti 25 isikut, kes hingasid mitme tunni jooksul sisse erinevas kontsentratsioonis lämmastikdioksiidi. EUGT teatel mingit mõju ei avastatud.

Instituudi juht Thomas Kraus ütles aga Stuttgarter Zeitungile, et 2016. aastal avaldatud uuring on vaid osaliselt esinduslik. Esiteks ei saa selle tulemusi tervele elanikkonnale üle kanda ja teiseks on lämmastikdioksiid vaid kogu õhureostuse üks osa.

Lämmastikdioksiid on see kahjulik aine, mille koguseid Volkswagen USA-s aastaid manipuleeris, et mahtuda seadusega nõutud piiridesse.

Loe veel

Saksamaa liidukeskkonnaameti (UBA) andmetel ärritab lämmastikdioksiid muu hulgas hingamisorganite limaskesta, mille võimalikud tagajärjed on köha, hingamisraskused ja silmaärritus. Kasvab südame- ja veresoonkonnahaiguste tekke võimalus.

Krausi sõnul ei olnud inimkatse seotud Volkswageni heitgaasiskandaaliga, vaid lämmastikdioksiidi piiranguga töökohal.

Uuringu kiitis heaks Aacheni ülikooli meditsiiniteaduskonna eetikakomisjon.