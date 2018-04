Putin hakkab pärast uuesti presidendiametisse vannutamist sõitma tema enda käsul ehitatud uue Vene limusiiniga

Pärast Venemaa presidendi Vladimir Putini järjekordset ametisseastumisstseremooniat 7. mail võetakse riigipea vedamiseks igapäevaselt kasutusse uus Vene esindusauto, mis on ehitatud projekti Kortež järgi, teatas ajalehele Izvestija Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Lõplikku otsust uue auto kasutamise kohta juba ametisseastumistseremoonia ajal ei ole veel vastu võetud, teatas Peskov. Vastates küsimusele uudistoote edasise kasutamise kohta kinnitas Peskov aga, et auto kavatsetakse järkjärgult presidendi töögraafikusse lülitada ning kasutada seda üritustel, millest Putin osa võtab.

Venemaa tööstus- ja kaubandusminister Deniss Manturov ütles Izvestijale, et Korteži mudelivalik valmib presidendi ametisseastumistseremoonia ajaks garanteeritult.

Projektiga Kortež tegeldakse Putini korraldusel alates 2012. aastast. Auto väljatöötamisest on osa võtnud autode ja automootorite teadusliku uurimise keskinstituut NAMI. Korteži mudelite hulgas on neli klassi: sedaan, maastur, mahtuniversaal ja limusiin. Ühte limusiini prototüüpi on katsetanud Izvestija teatel Putin isiklikult. Esimene tellija on Venemaa föderaalse julgestusteenistuse (FSO) garaaž, mis on juba kätte saanud 16 uut autot.