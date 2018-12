Kui õige asi on auto keraamiline kaitse?

Paar aastat tagasi pidin sageli inimestele selgitama, et tõepoolest on olemas sellised vaha tüüpi kaitsed, mis suudavad püsida auto värvipinnal üle poole aasta. Võimatu, öeldi. Täna kasutavad paljud neist ütlejatest keraamilist kaitset ise.

Praeguseks on pea iga autoomanik kuulnud midagi uuemastest värvikaitse tehnoloogiatest. Need on tõepoolest head, aga õhku jääb küsimus, kas ostja saab ikka usaldusväärse toote ja töötluse. Neid “super-hüper-nano-H9-teemant-kõva-kaitse” tüüpi trikitajaid on turul tõesti palju.

Tasku autopesula on kasutanud uut tüüpi värvikaitseid juba paar aastat. Viimase aasta jooksul paigaldasime rohkem kui sajale autole keraamilise kaitse ja teine sada sai vedelklaasist kaitse. Vahatamisi ilmselt ei ole mõtet lugedagi. See on parasjagu suur kogemus, mis on aidanud meil õppida põhjalikult tundma nii keraamilist kaitset Ma-Fra STC Ceramic Coating kui ka vedelklaasi. Saame aru, kuidas mõlemad käituvad nii pealekandmisel kui ka hilisema kerehoolduse käigus.

Koostasin oma kogemuste põhjal artikli, milles on tagasisidet klientidelt, videointervjuusid tootjatega, eri poolte argumente, varem avaldamata fotomaterjali. Seadsin ritta ka kümme enam levinud müüti keraamilise kaitse kohta.

