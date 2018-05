Kasutatud autode edasimüüjad teenivad suurte valedega kõrget kasumit

Eesti kasutatud autode turg pole erinev ülejäänud Ida-Euroopast – täis visuaalselt uhkeid autosid, mis on kokku ostetud pärast kohutavaid liiklusõnnetusi ning mille läbisõidumõõdikuid on tagasi keritud kümneid tuhandeid kilomeetreid. Neid müüakse kui sõidukeid, mis ei vaja lisainvesteeringut. Lühidalt – meid petetakse.

Kurjade, kavalate ja kasuahnete kaupmeeste stereotüüp ulatub tagasi aegade algusesse, kui inimesed omavahel esimest korda väärtuslikke esemeid vahetama hakkasid. Müüjad tunnevad oma tegevusala ja tooteid ning teavad, et paljud kliendid ei taipa autodest suurt midagi. Kliendi vähest teadlikkust kasutatakse pidevalt ära ja tihti tehakse seda nii osavalt, et paljud meist usuvad müüja iga sõna.

Autod on ainult 20 aasta jooksul muutunud suhteliselt lihtsatest masinatest neljarattalisteks arvutiteks. See tähendab, et mehaanikust sõbra abist kasutatud auto ostmisel enam ei piisa. Võimalike puuduste nimekiri pärast liiklusõnnetust on lõputu – nõrgad keevituskohad, kahjustatud juhtmestik, puuduvad turvapadjad ja/või muud ohutustehnoloogiad, rikkis pardaarvuti jne.

Pettus

Leidub suur hulk oksjonilehekülgi, kus müüakse rasketes liiklusõnnetustes osalenud sõidukeid. Selliste autode seisukord on mõnikord nii halb, et kindlustusseltsid on need maha kandnud. Kuid see ei ole tähtis salakavalale mehaanikule, kes ostab auto võileivahinnaga, kasutab remontimiseks odavaid varuosi ja müüb selle seejärel edasi pahaaimamatule ostjale, kes ei ole kursis sõiduki minevikuga.

Ebaausad müüjad mainivad oma reklaamides tihti valet VIN-koodi. See on ilmselt suurim ohumärk, mis ilmneb VIN-koodi kontrollimisel autoDNA.ee andmebaasi abil. Auto päritolu on samuti üks populaarsemaid valesid. Mõnel juhul pole kliendi unelmate auto pärit Saksamaalt, nagu arvata võiks, vaid on mitmest eri sõidukist kokku klopsitud lähikonnas asuvas Frankensteini laboris.





(Allikas: auto24.ee)

Suurepärase välimuse ja magusa hinnaga, kuid nägi alles hiljuti välja nii:













Uurige autot, mida soovite osta

Internetipõhiste andmebaaside kasvu tõttu on sõiduki ajalugu võimalik uurida ainulaadse VIN-koodi järgi, mis on olemas igal autol. AutoDNA.ee pakub vastavat teavet kõikide autode kohta, mis on osalenud liiklusõnnetuses Euroopa Liidus. Kehtiv ajalooaruanne sisaldab informatsiooni kindlustusseltsidelt, autode ametlikelt edasimüüjatelt, riigiasutustelt ja teistelt asutustelt ning on väärtuslik abivahend kasutatud auto ostmisel.

Tänu täielikule kasutusajaloole on Teie mehaanikust sõbral palju selgem ettekujutus sellest, millised probleemid konkreetset sõidukit tulevikus kimbutada võivad. Vastav teave annab Teile olulise eelise hinnaläbirääkimiste pidamisel.