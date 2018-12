Isikliku autoga rahateenimine võib minna kalliks maksma

Valedel alustel sõlmitud leping võib liikluskindlustuse puhul tähendada lepingu sõlmimisel saamata jäänud raha tagasinõudmist. Lisaks võib kindlustusandja kaskokindlustuse korral keelduda hüvitise väljamaksmisest sootuks.

"Sõidujagamine või taksoteenuse pakkumine isikliku autoga ei kuulu kindlasti sõiduki tavakasutuse alla. Esitades kindlustusseltsile valeandmeid eesmärgiga saada soodsam kindlustusmakse, võib klient kahju tekkimise korral olla silmitsi oluliselt suuremate kuludega," ütleb Gjensidige kindlustuse sõidukite kindlustuse vanemtootejuht Marko Privoi

Ta lisab, et taksoteenuse juhtumid on muutunud igapäevaseks. Kui selgub, et tavakasutuse alusel kindlustuslepingu sõlminud inimene kasutab autot nt taksoteenuse pakkumiseks, siis saadetakse kliendile teavitus, et ta 30 päeva jooksul vormistaks uue poliisi, mis oleks kindlustusriskile vastav ja vastaks tegelikkusele.

Liikluskindlustuse puhul on kindlustusseltsil õigus küsida rahasumma, mis jääb nt kõrgema riskiga taksokasutuse ja tavakasutuse kindlustusmaksete vahele. Kasko kahjujuhtumi korral on kindlustusseltsil õigus tekkinud kahjuhüvitist vähendada või sootuks keelduda hüvitise väljamaksmisest.



Rentimisteenust pakkudes peab rendileandja arvestama ka sellega, et kõik tekitatud kahjud lähevad kirja sõiduki vastutava kasutaja või selle puudumisel omaniku nimele ja sellest tulenevalt tõuseb omakorda tulevikus sõlmitavate poliiside kindlustusmakse.

Sõiduki laenamist sõbralt sõbrale loetakse pigem tavakasutuseks ja sellepärast uut poliisi sõlmima ei pea, kui sellega ei kaasne järjepidevat äritegevust.