Isejuhtivad bussid hakkavad uuesti sõitma, seekord uuel marsruudil

Oleme marsruudi valikul mõelnud ka Mustamäel Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) ja Lepistiku peatuse vahelise lõigu peale. See võimaldaks tehnoloogiat nii näidata kui ka pakkuda sotsiaalselt olulist teenust. Kui su tervis ei ole korras ja liikumisega on probleeme, siis see ca 500 meetrit kõndimist on küllaltki pikk teekond. Võib öelda, et just taolise teenuse pakkumiseks need bussid praegu mõeldud ongi. Paraku on see lõik tehniliselt keeruline ja teed Lepistiku pargis on kitsad.

Sadamas on täna probleem see, et nii mõnedki reisijad lähevad valesse terminali ja osadel reisijatel on vaja terminali vahetada. Buss võimaldakski neil kergemini ühest terminalist teise jõuda. Tehniliselt oleks lõik lihtsam, kuid kui vaadata teenuse aspekti, siis see ei oleks nii oluline kui PERH-is. Pigem pakuks antud buss sadamas mugavusteenust. Samuti plaanib sadam nagunii kaks terminali omavahel sillaga ühendada.

Seetõttu oleme hetkel koos Tallinna transpordiametiga otsustanud, et soovime bussi sõitma panna Katharinenthali kohviku eest Kumu kunstimuuseumini ja tagasi. Nimelt asub Kadrioru trammipeatus muuseumist rohkem kui 700 meetri kaugusel, mis võib olla liikumisraskustega inimeste jaoks paras väljakutse. Transpordiamet on saanud korduvalt kirju, et antud lõigul võiks mingi transpordivahend sõita, kuid suurt bussi sinna panna ei tasu.