GALERII | UEFA superkarikafinaali sõidukipark ootab ürituse algust

Korraldusmeeskonna masinateks on Nissani sõidukid. "Nissan on UEFA Super Cupi toetaja ja partner ning oleme uhked, et saame toetada Euroopa prestiižsemat jalgpallivõistluse korraldajat ja Eesti jalgpalliajaloo suursündmust UEFA Super Cup’i. Nissan LEAF on maailma enimmüüdud elektriauto ja Eesti kuvand on olla moodne ja innovaatiline riik," ütles Nissani Baltimaade regiooni turundusjuht Henri Daum.

Mehe sõnul on seetõttu korraldusmeeskonna masinapargis enim täiselektrilisi Nissan LEAF’e, kuid tulenevalt kasutusvajadusest on seal ka 9-kohalisi minibusse, linnamaastureid ja kaubikuid. "UEFA Super Cup’i korraldusmeeskonna kasutusse oleme andnud 20 täiselektrilist uut Nissan LEAF’i, 17 Nissan X-Traili, 18 Nissan NV300 väikebussi ja 2 NV400 kaubikut ja lisaks neile sõidukitele oleme UEFA Karikate tuuri korraldusmeeskonna kasutusse andnud uue Nissan LEAF’i, uue 40 kWh akuga elektrikaubiku e-NV200 ja kaubiku NV300," ütles Daum.

Kõik autod on peaaegu uued, mõned üksikud autod olid Daumi sõnul ka enne minimaalses kasutuses. Pärast üritust müüakse masinad vähekasutatud autodena läbi Nissani edasimüügivõrgustiku maha.