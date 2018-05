F1 aastal 1988 | Ajaloo suurima ühe tiimi ülekaaluga aasta

Stardis jäi Prost jälle veidi magama, nii et Berger vupsas teiseks, Mansell neljandaks. Mitu meest, kaasa arvatud Piquet sõitsid oma (autode) ninad lömmi. Alboreto ja Mansell läksid omavahel nagistama ja itaallasel õnnestus britt teelt välja lükata. Sarnaseid kähmlusi juhtus kitsal rajal muidugi teisigi. Prostil õnnestus Bergerist mööda trügida ja asus kaugele ette jõudnud Sennat jälitama.

Too aga kordas oma kolmekordsest maailmameistrist kaasmaalase saavutust aastast 1981, pannes pikalt juhtides vastu seina! Aga võimalik, et see oli hea enne, sest Piquet oli 1981 saanud oma esimese tiitli. Aga nüüd sai Prost järjekordse võidu Ferarride ees. Väikesed üllatused olid järgnenud Arrows ja Tyrell. Ja lõpuks tõi ka Patrese Williamsile ühe punkti.

1. Alain Prost McLaren-Honda 9p

2. Gerhard Berger Ferrari 6p

3. Michele Alboreto Ferrari 4p

4. Derek Warwick Arrows-Megatron 3p

5. Jonathan Palmer Tyrell-Ford 2p

6. Riccardo Patrese Williams-Judd 1p

Mexico GP

29. mai 1988

Kõrgel, hõredas õhus asuval Autódromo Hermanos Rodríguezil oli eelis turbodel. Ajasõidu esikolmik sai sama, mis Monacos. Piquet oli nüüd neljas Alboreto ees.

Stardisegaduses aga lipsas Prost teistest ette ja Piquet libises tema järele, jättes Senna kolmandaks. Isegi Nakajima üllatas esialgse neljanda positsiooniga. Aga Senna ei jätnud muidugi asja nii ja ujus kaasmaalasest varsti mööda. Berger tegi sama jaapanlasega ning siis ka brasiillasega kollases. Samas vahet polnud, sest Lotused jäid lõpuks ikkagi teeveerele suitsema. Viimaste punktikohtade pärast kähmlesid koomiliselt omavahel lahutamatu Arrowsi paar Derek Warwick ja Eddie Cheever. Mäkile kaksikvõit, Ferrarid järel.

1. Alain Prost McLaren-Honda

2. Ayrton Senna McLaren-Honda

3. Gerhard Berger Ferrari

4. Michele Alboreto Ferrari

5. Derek Warwick Arrows-Megatron

6. Eddie Cheever Arrows-Megatron

Montreali GP

12. juuni 1988

Tyrell võitis traditsioonilise F1 tiimide „kummipaadiralli” Montreali sõudekanalil, kuid Gilles Villeneuve`i nimelisel rajal oli ajasõidu esinelik sama mis Monacos. Benettoni Nannini oli viies, Piquet kuues.