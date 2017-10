F1 aastal 1984: Niki Lauda võimas tagasitulek veelgi võimsama McLareni roolis

Algas see lugu teatavasti uusmeremaalasest Bruce McLarenist, kelle kontole jäi kokku neli etapivõitu ja 27 poodiumikohta F1 sarjas aastaist 1958-1970, kuni ta lõpuks oma firma sportautot testides Goodwoodi rajalt välja kihutas ja hukkus. Juba 1963. aastal oli ta aluse pannud omanimelisele meeskonnale, mis võitis esimese konstruktorite karika aastal 1974 ja tõi ka esimesed maailmameistrid 1974. aastal Emerson Fittipaldi ja 1976. aastal James Hunti.

Kuid aastail 1978-1981 elas McLareni tiim üle tõsist madalseisu, millest saadi üle alles siis kui Niki Lauda ja John Watson jälle etapivõite hakkasid korjama. McLaren MP4/1 oli esimene süsinikkiust monokokk-kerega vormel, valminud McLareni ja Ron Dennise koostöös. Aga 1983. aasta lõpus katsetatud MP4/1E osutus täielikuks läbikukkumiseks. 1984. aastaks töötas Ron Barnard välja uue masina McLaren MP4/2, mis osutus peaaegu et võitmatuks. Mootoriks seekord 1,5 liitrine turbo TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t.

Austerlane Niki Lauda oli korjanud kaks maailmameistri tiitlit 1975. ja 1977. aastal Ferraridel, järgnes karjääri lõpetamine 1979. ja tagasitulek 1982. aastal, nüüd juba karjääri lõpuni McLareni roolis. Tema kõrvale toodi Renault' tiimist eelmisel aastal suuri tegusid teinud prantslane Alain Prost. Brabhamis alustasid hooaega tiitlikaitsja Brasiiliast Nelson Piquet ja itaallane Teo Fabi, Renault's prantslane Patrick Tambay ja britt Derek Warwick, Williamsis prantslane Jacques Laffite ja soomlane Keke Rosberg, Ferraris itaallane Michele Alboreto ja prantslane Rene Arnoux.

Reeglites oli suurem muudatus see, et nüüd oli sõidu ajal autode tankimine keelatud, kütusepaak pidi paiknema juhi ja mootori vahel, sõiduks tohtis kaasa võtta kuni 220 liitrit kütust, et vähendada turbomootorite võimsust. Juhid vajasid F1-sarjas osalemiseks erilist FIA superlitsentsi. Radadel lubati aga betoonäärised.

Vähemalt, ükski juht 1984. aastal surma ei saanud ja üldse oli turvanõuete karmistamine eelnenud aastakümne fataalsetele tragöödiatele lõpu teinud. Avariides kiputi aga rängalt jalaluid murdma.

1. etapp Brasiilia GP

Jacarepagua kuumuses tuli arvestada ka tüütusega, et publik kippus vahel vales kohas üle raja kõndima. Esireast startisid Elio de Angelis (Lotus) ja Alboreto (Ferrari), sõitu said juhtida aga järjest Alboreto (ringidel 1-11), Lauda (12-37), Prost (38, 51-61), Warwick (39-50). Prost võitis kümnendat korda sõidus, milles oma debüüdi tegi muide ka hilisem maailmameister Ayrton Senna (Toleman).

Tegelikult sai viienda koha Tyrrell-Fordil sõitev Martin Brundle, kuid mitu etappi hiljem kõik Tyrrelli kohad tühistati.

1 Alain Prost McLaren-TAG 9

2 Keke Rosberg Williams-Honda 6

3 Elio de Angelis Lotus-Renault 4

4 Eddie Cheever Alfa Romeo 3

5 Patrick Tambay Renault 2

6 Thierry Boutsen Arrows-Ford 1

2. etapp Lõuna-Aafrika GP

Kyalami kõrgmäestikurajal olid seekord esireast startimas Piquet ja Rosberg. Soojendusel lahvatas põlema Osellaga sõitva Piercarlo Ghinzani auto, kuid mees pääses vaid kergete vigastustega. Seekord sai Lauda sõidus Piquet'st mööda ja võttis juba oma karjääri 20. etapivõidu. Senna esimest korda punktidel.

1 Niki Lauda McLaren-TAG 9

2 Alain Prost McLaren-TAG 6

3 Derek Warwick Renault 4

4 Riccardo Patrese Alfa Romeo 3

5 Andrea de Cesaris Ligier-Renault 2

6 Ayrton Senna Toleman-Hart 1

3. etapp Belgia GP

Sel aastal naasti Zolderi rajale, ning esireast said rajale Ferraridel Alboreto ja Arnoux. Alboreto juhtis stardist finišini, finišisse jõudes oli aga Warwick nende vahele trüginud, nurjates Ferraride kaksikvõidu.

Kuuendaks tuli Tyrrell-Fordil sakslane Stefan Bellof, aga ka tema sõit tühistati mitu etappi hiljem. McLarenid seekord finišisse välja ei vedanud.

1 Michele Alboreto Ferrari 9

2 Derek Warwick Renault 6

3 René Arnoux Ferrari 4

4 Keke Rosberg Williams-Honda 3

5 Elio de Angelis Lotus-Renault 2

6 Ayrton Senna Toleman-Hart 1

4. etapp San Marino GP

Jälle Itaalia Imola rajal, kus esireast startisid Piquet ja Prost, kuid Piquet katkestas.

Bellof sai siit esialgu kirja viienda koha punktid.

1 Alain Prost McLaren-TAG 9

2 René Arnoux Ferrari 6

3 Elio de Angelis Lotus-Renault 4

4 Derek Warwick Renault 3

5 Thierry Boutsen Arrows-Ford 2

6 Andrea de Cesaris Ligier-Renault 1

5. etapp Prantsuse GP

Dijon-Prenois rajale startisid esireast prantslane Tambay ja itaallane de Angelis, kuid võitis sõidu ikkagi Lauda. Prost juhtis sarja juba 24 punktiga Lauda 18 ees, konstruktorite sarjas oli McLarenil päris turvaline edumaa Ferrari ja Renault' ees.

1 Niki Lauda McLaren-TAG 9

2 Patrick Tambay Renault 6

3 Nigel Mansell Lotus-Renault 4

4 René Arnoux Ferrari 3

5 Elio de Angelis Lotus-Renault 2

6 Keke Rosberg Williams-Honda 1

6. etapp Monaco GP

Monte Carlo tänavail sadas vihma ja selleks, et rada ühtlane oleks, kallasid korraldajad ka tunneliosa vett täis. Esireast startisid seekord Prost ja Mansell, sõiduga tõusis aga Senna ootamatult lausa Prosti esikohta ohustama, kuni sõit 31. ringil ennetähtaegselt vihma tõttu katkestati. Punktid jagati mõistagi kahega.

Bellof sai kirja lausa kolmanda koha (mis aga hiljem tühistati).

1 Alain Prost McLaren-TAG 4.5

2 Ayrton Senna Toleman-Hart 3

3 René Arnoux Ferrari 2

4 Keke Rosberg Williams-Honda 1.5

5 Elio de Angelis Lotus-Renault 1

6 Michele Alboreto Ferrari 0.5

7. etapp Kanada GP

Gilles Villeneuve'i nimelisel rajal suutis järjekordselt esireast startinud Piquet lõpuks ka võitjana finišeerida (11. võit juba karjääris), Prost ja Lauda talle seekord vastu ei saanud.

1 Nelson Piquet Brabham-BMW 9

2 Niki Lauda McLaren-TAG 6

3 Alain Prost McLaren-TAG 4

4 Elio de Angelis Lotus-Renault 3

5 René Arnoux Ferrari 2

6 Nigel Mansell Lotus-Renault 1

8. etapp Detroit GP

Järgnes kaks etappi USA-s. Esmalt siis Fordi ning General Motorsi kodulinnas Detroidis. Esireast startisid Piquet ja Prost. Kuna Piquet ja Mansell põrkasid kohe stardis kokku, tuli anda uus start ja seekord suutis Piquet lõpuks võidu koju tuua.

Martin Brundle finišeeris Tyrrellil teisena, kuid pärast seda etappi avastati ebapuhtusi Tyrrelli veevarustuse süsteemis ja tulemuseks oli meeskonna kõigi tulemuste tühistamine 1984. aastast. Tyrrell kasutas veel vabalt hingavat Ford Cosworthi V8 mootorit, mis ühena vähestest suutis turbodele vastu hakata, sest kergem kaal ja vähem hobujõude pakkus neile hoopis parema teelpüsivuse.

Kuna finišisse jõudis vaid kuus autot ja neist üks veel diskvalifitseeriti, jäigi kuuenda koha punkt välja jagamata.

1 Nelson Piquet Brabham-BMW 9

2 Elio de Angelis Lotus-Renault 6

3 Teo Fabi Brabham-BMW 4

4 Alain Prost McLaren-TAG 3

5 Jacques Laffite Williams-Honda 2

9. etapp Dallas GP

F1 ja CART IndyCar sarjade konkurents oli võtnud vormelitelt esmalt Las Vegase raja, nüüd vahetas ka Long Beachi ringrada liigat ja kolis CART sarja üle. Seega tuli F1 etapp korraldada esimest (ja viimast) korda Texases, kuigi kõige palavamal aastaajal, mis tingis selle, et seal mõõdeti kõrgeim rajatemperatuur üldse F1 ajaloos (61° C). Rada lagunes, ometi suutis seitse autot finišisse välja vedada.

Lotus (Mansell ja de Angelis) hõivas ootamatult stardis esirea, kuid võidu korjas siiski 1982. aasta maailmameister Rosberg. Sarja juhtis edasi Prost 34,5 punktiga, Lauda 24, de Angelise 23,5, Arnoux 22,5 ja Rosbergi 20 ees.

Brundle vigastas avariis jalgu ja pidi hooaja lõpuni rajalt eemale jääma, lisaks kaotas Tyrrelli meeskond nn pettuseskandaali tõttu enamiku oma sponsoritest.

1 Keke Rosberg Williams-Honda 9

2 René Arnoux Ferrari 6

3 Elio de Angelis Lotus-Renault 4

4 Jacques Laffite Williams-Honda 3

5 Piercarlo Ghinzani Osella-Alfa Romeo 2

6 Nigel Mansell Lotus-Renault 1

Mansell, kelle auto ütles üles vahetult enne finišit, üritas seda ise üle finišijoone lükata, aga sai kuumarabanduse ja minestas.

10. etapp Briti GP

Brands Hatchi rajale startisid eest Piquet ja Prost, aga seekord kumbki neist punkte ei saanud. Võit tõstis Lauda aga juba 1,5 punkti kaugusele MM-sarja liidrist Prostist (vastavalt 34,5 ja 33).

Venetsueelalane Johnny Cecotto (Toleman) vigastas avariis mõlemat jalga nii rängalt, et tema vormelikarjäär sai otsa.

1 Niki Lauda McLaren-TAG 9

2 Derek Warwick Renault 6

3 Ayrton Senna Toleman-Hart 4

4 Elio de Angelis Lotus-Renault 3

5 Michele Alboreto Ferrari 2

6 René Arnoux Ferrari 1

11. etapp Saksamaa GP

Hockenheimi rajale startisid esireast Prost ja de Angelis, ning Prost ka võitis sõidu, kasvatades edumaa Lauda ees 4,5 punktile (kokku 43,5 ja 39 punkti).

1 Alain Prost McLaren-TAG 9

2 Niki Lauda McLaren-TAG 6

3 Derek Warwick Renault 4

4 Nigel Mansell Lotus-Renault 3

5 Patrick Tambay Renault 2

6 René Arnoux Ferrari 1

12. etapp Austria GP

Österreichringile startisid esireast Piquet ja Prost, kuid esimene start tuli tühistada, sest stardijoone valgusfoorid läksid rivist välja. Kuna uue stardi järel Prost katkestas, oli Laudal võimalik kodurajal võetud võiduga temast MM-i arvestuses mööduda. Laudal nüüd 48, Prostil 43,5 punkti.

Ja nii üllatav kui see ka pole, oli see ainus kord kui mõni austerlane on kodurajal etapi võitnud.

1 Niki Lauda McLaren-TAG 9

2 Nelson Piquet Brabham-BMW 6

3 Michele Alboreto Ferrari 4

4 Teo Fabi Brabham-BMW 3

5 Thierry Boutsen Arrows-BMW 2

6 Marc Surer Arrows-BMW 1

13. etapp Hollandi GP

Zandvoorti rajale startisid esireast Prost ja Piquet, kuid Brabhami masina tehnika vedas brasiillasel jälle alt. Teise kohaga finišis suutis Lauda jääda 54 punktiga MM-sarja liidriks (Prost 52,5). McLaren sai aga Prosti ja Lauda ühise panuse läbi juba kolm etappi enne hooaja lõppu ka konstruktorite karika kindlustatud.

1 Alain Prost McLaren-TAG 9

2 Niki Lauda McLaren-TAG 6

3 Nigel Mansell Lotus-Renault 4

4 Elio de Angelis Lotus-Renault 3

5 Teo Fabi Brabham-BMW 2

6 Patrick Tambay Renault 1

14. etapp Itaalia GP

Monza rajale esireast startinud Piquet ja Prost katkestasid mõlemad sõidu, seega tõstis Lauda võiduga end ootamatult lausa 10,5 punkti võrra Prostist ette (63 ja 52,5). Tema kaasmaalased Gartner ja Berger, kuigi lõpetasid sõidu esikuuikus, jäid aga ülesandmisega seotud reglemendirikkumiste tõttu punktita.

Tyrrelli segaduste järel Tolemani üle kolinud rootslane Johansson tuli esimest korda punktikohale, sõites küll tegelikult Ayrton Senna autos (brasiillane kolis edaspidi Lotuse meeskonda).

1 Niki Lauda McLaren-TAG 9

2 Michele Alboreto Ferrari 6

3 Riccardo Patrese Alfa Romeo 4

4 Stefan Johansson Toleman-Hart 3

5 Jo Gartner Osella-Alfa Romeo 0

6 Gerhard Berger ATS-BMW 0

15. etapp Euroopa GP

Vahepeal kavas olnud New Yorgi Queensi GP ja Hispaania GP olid ära jäänud, seega enne Nürburgringile kolimist said piloodid lausa kuu aega puhkust.

Esireast startisid Piquet ja Prost ja mõlemad ka jõudsid finišisse välja. Prosti võit tõi ta küll Laudale lähemale, aga mitte piisavalt, punkte koos neil 62,5 ja 66. Lauda vajas maailmameistriks tulekuks vaid teist kohta viimaselt etapilt.

1 Alain Prost McLaren-TAG 9

2 Michele Alboreto Ferrari 6

3 Nelson Piquet Brabham-BMW 4

4 Niki Lauda McLaren-TAG 3

5 René Arnoux Ferrari 2

6 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1

16. etapp Portugali GP

Portugali naasti pärast 23-aastast vaheaega, nüüd siis Estorili rajale. Piquet korjas juba üheksandat korda parima stardiruudu endale, tema kõrvalt startinud Prost võitis aga sõidu. Ja just selle vajaliku teise koha korjamisega tema selja taga tuli Lauda Prosti ees maailmameistriks.

Prost, olles kahel eelmisel aastal napilt tiitlist ilma jäänud, pidi veelgi vihasemana valmistuma 1985. aastaks.

1 Alain Prost McLaren-TAG 9

2 Niki Lauda McLaren-TAG 6

3 Ayrton Senna Toleman-Hart 4

4 Michele Alboreto Ferrari 3

5 Elio de Angelis Lotus-Renault 2

6 Nelson Piquet Brabham-BMW 1

Maailmameistrivõistlused F1 autodele 1984:

1 Niki Lauda McLaren 72

2 Alain Prost McLaren 71,5

3 Elio de Angelis Lotus 34

4 Michele Alboreto Ferrari 30,5

5 Nelson Piquet Brabham 29

6 René Arnoux Ferrari 27

7 Derek Warwick Renault 23

8 Keke Rosberg Williams 20,5

9 Ayrton Senna Toleman 13

10 Nigel Mansell Lotus 13

Laudale kolmas MM-tiitel, ta jätkas sõitmist ka 1985. aastal, mille järel lõpetas lõplikult karjääri F1-s. Tänapäeval on ta Saksa telekanali RTL alaline kommenteerija F1 etappidel.



Konstruktorite karikas 1984:

1 McLaren 143,5

2 Ferrari 57,5

3 Lotus 47

4 Brabham 38

5 Renault 34

6 Williams 25,5

7 Toleman 16

8 Alfa Romeo 11

9 Arrows 6

10 Ligier 3

11 Osella 2

McLarenile teine üldvõit (pärast 1974. aaastat), kuid järgnevalt (1984-1991) korjasid nad kaheksa aastaga lausa kuus konstruktorite karikat. Seni viimane üldvõit tuli neile 1998.