F1 aastal 1981: ninanips argentiinlastele ehk Nelson Piquet' esimene MM-tiitel

Hooaeg algas terava vägikaikaveoga rahvusvahelise autospordiliidu FISA (Fédération Internationale du Sport Automobile) ja konstruktorite assotsiatsiooni FOCA (Formula One Constructors' Association) vahel.

Selle, nn FISA-FOCA sõja vihasemaid heitlusi peeti maha veel 1982. aastal, mitme etapi boikoteerimisega kord ühelt, kord teiselt poolt. 1980. aastal oli nende kahe liidu kaklus tähendanud seda, et Hispaania GP punktid MM-i arvestuses arvesse ei läinud. Ja 1981. aasta algas samasuguse kismaga, kui nüüd Lõuna-Aafrikas peeti etapp, millel osales küll FOCA, aga mitte FISA.

Tuletaks meelde, et FISA eksisteeris eraldiseisva organisatsioonina 1978-1993, kuni selle ülesanded reorganiseerimise käigus uuesti FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) alluvusse anti. 1978-1991 juhtis seda Jean-Marie Balestre, 1991-1993 aga Max Mosley.

FOCA oli asutatud 1971, peamiselt Bernie Ecclestone'i eestvedamisel, kelle paremaks käeks oli 1970. aastate lõpus Mosley. 2008. aastal reorganiseeriti FOCA ümber meeeskondade assotsiatsiooniks FOTA (Formula One Teams Associaton), see aga saadeti laiali 2014.

Uut meeskondade ja korraldajate tüli (FOTA ja FIA vahel) nähti ka 2009, kuid see lahendati lõpuks omavahelise kokkuleppega.

1981. aastaks oli F1-sarja korraldama pandud uus organ Ecclestone'i ja Mosley juhtimisel, kuid see kehtestas nõudeid, mis enam FISA tegelastele vastuvõetavad ei olnud. Eraisikud enam meeskondadest mööda minnes end etappidele üles anda ei saanud, meeskonnad pidid olema eelnevalt registreeritud ja kohustatud osalema kindlal hulgal etappidest. Autosid pidid valmistama meeskonnad ise, kuid mootoreid ja käigukaste võidi väljast hankida. Maaefekti üritati vähendada painduvate külgtiibade keelustamisega ja sellega, et auto ja maapinna vahel pidi olema garanteeritud 6 cm ruumi. Pilootide jalaruumi tuli suurendada, et parandada nende võimalust autost avarii järel välja pääseda. Autode miinimumkaalu tõsteti 585 kilogrammile.

Topeltkerega Lotus 88 autod keelustati, selle olid välja töötanud nimelt Colin Chapman, Peter Wright, Tony Rudd ja Martin Ogilvie, sõitnud oleks sellega Elio de Angelis ja Nigel Mansell.

Lõuna-Aafrika GP

See oleks pidanud olema hooaja esimene etapp, kuid FISA nõudis kuupäevade muutmist, millega FOCA polnud nõus. Lõpuks osalesid etapil vaid FOCA-ga seotud tiimid, mitte aga itaallaste ja prantslaste meeskonnad Alfa Romeo, Ferrari, Ligier, Renault ja Osella. Kasutada said kõik 19 autot vaid Ford-Cosworthi mootoreid. Esireast startisid Piquet ja Reutemann, finišis jäi peale argentiinlane. Tasub tähele panna, et kui see etapp oleks ka MM-il arvesse läinud, oleks hooaja lõpptulemus nimelt Reutemanni kasuks keeratud.

1 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford

2 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford

3 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford

4 Keke Rosberg FIN Fittipaldi-Ford

5 John Watson GBR McLaren-Ford

6 Riccardo Patrese ITA Arrows-Ford

1. etapp USA lääneranniku GP

Long Beachi rajal sai parima stardiruudu Riccardo Patrese Arrowsil, kuid tema auto finišini välja ei vedanud. Etapi võitis tiitlikaitsja Alan Jones Williamsil. Theodore-Ford sai esimest korda punkte.

1 Alan Jones AUS Williams-Ford 9

2 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford 6

3 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 4

4 Mario Andretti USA Alfa Romeo 3

5 Eddie Cheever USA Tyrrell-Ford 2

6 Patrick Tambay FRA Theodore-Ford 1

2. etapp: Brasiilia GP

Seekord pidi sõitma Jacarepagua autodroomil Rio de Janeiros, sest Interlagose rada polnud turvaline. Esimesest ruudust startinud Piquet vajus lõpuks ära, kuid tüli tekkis siis, kui Williamsi meeskond käskis Reutemannil Jonesi mööda lasta, argentiinlane aga keeldus. Jones ei ilmunud isegi autasustamisele.

1 Carlos Reutemann Williams-Ford 9

2 Alan Jones Williams-Ford 6

3 Riccardo Patrese Arrows-Ford 4

4 Marc Surer Ensign-Ford 3

5 Elio de Angelis Lotus-Ford 2

6 Jacques Laffite Ligier-Matra 1

3. etapp Argentina GP

Kuigi seekord jõuti Reutemanni kodurajale, startis esiruudust ja ka võitis etapi brasiillane Piquet, kelle Brabhamile BT49C oli konstruktor Gordon Murray loonud uue hüdraulilise vedrustuse ja see tegi ta auto sisuliselt võitmatuks.

Teine tulevaste aastate suurtäht Alain Prost sai Renault'il oma karjääri esimese poodiumikoha.

1 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 9

2 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford 6

3 Alain Prost FRA Renault 4

4 Alan Jones AUS Williams-Ford 3

5 René Arnoux FRA Renault 2

6 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford 1

4. etapp San Marino GP

Esimest korda peeti Imola rajal maha selle kääbusriigi nime kandev GP, kuna aasta varem oli samal rajal sõidetud Itaalia GP peale. Parimast ruudust startis rajale Gilles Villeneuve Ferraril, aga muidu oli pidu Brabhami õuel. Villeneuve langes sõidus seitsmendaks. Sarja juhtis endiselt Reutemann.

1 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 9

2 Riccardo Patrese ITA Arrows-Ford 6

3 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford 4

4 Héctor Rebaque MEX Brabham-Ford 3

5 Didier Pironi FRA Ferrari 2

6 Andrea de Cesaris ITA McLaren-Ford 1

5. etapp Belgia GP

Zolderi rajal nähti vaid suurt segadust. Juba enne etappi käis sõnasõda, kas Brabhami uus vedrustus on sohitegemine või mitte. Kui aga sõitma hakati, jäi reedesel treeningul Reutemanni auto ette üks Osella mehaanikutest, kes suri kolm päeva hiljem.

Reutemann startis parimast ruudust, aga start venis esmalt pilootide protestiaktsiooni tõttu, seejärel hüppas valel ajal rajale üks Arrowsi mehaanikutest, jäädes oma tiimi auto ette ja murdes mõlemad jalad. Jones juhtis sõitu, kuid katkestas, Piquet juhtis sõitu, kuid katkestas, Reutemann sai võidu, kui sõit enneaegselt lõppenuks tunnistati. Mansell tuli esimest korda poodiumile.

1 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford 9

2 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 6

3 Nigel Mansell GBR Lotus-Ford 4

4 Gilles Villeneuve CAN Ferrari 3

5 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford 2

6 Eddie Cheever USA Tyrrell-Ford 1

6. etapp Monaco GP

Draamat nähti ka Monte Carlo rajal, kuna parimast ruudust startinud Piquet sõitis rajalt välja, liidrikoha üle võtnud Jones oli hädas kütusevarustusega, Villeneuve korjas lõpuks võidu Ferrari tiimile. See oli esimene võit Ferrarile pärast 1979. aastat. MM-i liidriks oli Reutemann 34 punktiga, Jonesil oli 24, Piquet'l 22 punkti.

1 Gilles Villeneuve CAN Ferrari 9

2 Alan Jones AUS Williams-Ford 6

3 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 4

4 Didier Pironi FRA Ferrari 3

5 Eddie Cheever USA Tyrrell-Ford 2

6 Marc Surer SUI Ensign-Ford 1

7. etapp Hispaania GP

Põnevust jätkus ka Jarama rajale, kuhu esireast startisid Laffite ja Jones, kuid Jones jäi lõpus seitsmendaks, ka Reutemann ei suutnud liidrikohta hoida ning jõulise, kuid väga halvasti käituva Ferrariga sõitnud Villeneuve sai siiski võidu. Viis esimest autot lõpetas liidrist paari sekundi kaugusel, kuna mööda ka ei pääsenud. Jarama rada osutus liiga kitsaks F1-le, hiljem pole seal enam F1 etappe sõidetud.

1 Gilles Villeneuve CAN Ferrari 9

2 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 6

3 John Watson GBR McLaren-Ford 4

4 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford 3

5 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford 2

6 Nigel Mansell GBR Lotus-Ford 1

8. etapp Prantsuse GP

Seekord sõideti Dijoni Prenois' rajal, kuid ränk vihmahoog katkestas sõidu vahepeal tükiks ajaks. Lõpuks oli jälle prantslaste kord pidutseda, kuigi parimast ruudust startinud Arnoux langes sõiduga neljandaks, võttis Prost Renault'il juba oma esimese etapivõidu (neid kogunes tal 1993. aastaks kokku 51). Reutemanni edumaa punktides püsis.

1 Alain Prost FRA Renault 9

2 John Watson GBR McLaren-Ford 6

3 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 4

4 René Arnoux FRA Renault 3

5 Didier Pironi FRA Ferrari 2

6 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford 1

9. etapp Briti GP

Klassikalisel Silverstone'i rajal möirgasid turbod, nimelt Prosti ja Arnoux (Renault) ja nüüd ka Villeneuve ja Pironi (Ferrari) istumise all. Prost juhtis enamiku sõitu, samas kui Villeneuve ja Jones jäid raja äärde, Piquet tuli viia lausa haiglasse. Prost aga katkestas 17. ringil. Ootamatuks võitjaks tuli seega McLarenil sõitnud Watson (teist korda, esimene võit oli tal 1976 Austrias). Reutemann võis ka sellega rahul olla.

1 John Watson GBR McLaren-Ford 9

2 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford 6

3 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 4

4 Eddie Cheever USA Tyrrell-Ford 3

5 Héctor Rebaque MEX Brabham-Ford 2

6 Slim Borgudd SWE ATS-Ford 1

10. etapp Saksamaa GP

Hockenheimi rajale said esireast Renault' mehed Prost ja Arnoux, kuid omavahelise sahmerdamisega lasid nad Jonesi ette, kes aga ei suutnud takistada Piquet võitu, langedes ise lõpuks koguni 11. kohale.

1 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 9

2 Alain Prost FRA Renault 6

3 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 4

4 Héctor Rebaque MEX Brabham-Ford 3

5 Eddie Cheever USA Tyrrell-Ford 2

11. etapp Austria GP

Turbode suur võidukäik oli alles algamas ja seekord ei suutnud esireast startinud Arnoux ja Prost, ega ka kolmandast ruudust startinud Villeneuve head algust etapivõiduks viimistleda. Laffite sai oma karjääri viienda võidu. Reutemannil punkte 45, Piquet'l 39, Laffite'il 34. Konstruktoritest juhtis Williams selge eduga.

1 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 9

2 René Arnoux Renault 6

3 Nelson Piquet Brabham-Ford 4

4 Alan Jones Williams-Ford 3

5 Carlos Reutemann Williams-Ford 2

6 John Watson McLaren-Ford 1

12. etapp Hollandi GP

Zandvoortis startisid esireast jälle Prost ja Arnoux, kuid seekord tuli Prost võitjaks. Reutemanni ja Laffite omavaheline kokkupõrge, mis nad ka raja äärde jättis, tagas aga Piquet tõusu MM-sarja liidriks. Vaid kümme autot finišeeris, ja tšiillased said ka oma mehe esimest korda punktidele.

1 Alain Prost FRA Renault 9

2 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 6

3 Alan Jones AUS Williams-Ford 4

4 Héctor Rebaque MEX Brabham-Ford 3

5 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford 2

6 Eliseo Salazar CHI Ensign-Ford 1

13. etapp Itaalia GP

Aasta varem korra Imolas peatunud Itaalia GP naasis Monza rajale. Startisid esireast Arnoux ja Reutemann, finišeerisid esimestena aga Prost ja Jones. Williams sai konstruktorite karika sarjas võidu kätte.

Kuna kolmandal kohal sõitnud Piquet auto mootor plahvatas viimasel ringil, sai Reutamann ka liidrikoha üldarvestuses tagasi: Reutemann 49, Piquet 46, Prost ja Jones kumbki 37 punkti.

1 Alain Prost FRA Renault 9

2 Alan Jones AUS Williams-Ford 6

3 Carlos Reutemann ARG Williams-Ford 4

4 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford 3

5 Didier Pironi FRA Ferrari 2

6 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 1

14. etapp Kanada GP

Montreali rajal startisid esireast Piquet ja Reutemann, teisest Jones ja Prost, kuid lõpuks sai neist punkte vaid Piquet. Võit tõstis ka Laffite'i etapp enne lõppu tiitlikonkurentsi. Reutemannil 49, Piquet'l 48, Laffite'il 43 punkti.

1 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 9

2 John Watson GBR McLaren-Ford 6

3 Gilles Villeneuve CAN Ferrari 4

4 Bruno Giacomelli ITA Alfa Romeo 3

5 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 2

6 Elio de Angelis ITA Lotus-Ford 1

15. etapp Caesars Palace'i GP

USA GP senine korraldaja Watkins Gleni rajal oli läinud pankrotti, samas kui kasiinoäri surus lõpuks kalendrisse oma Caesars Palace'i võidusõidu uuel rajal keset Las Vegase kesklinna. Esireast startisid Williamsid (Reutemann ja Jones), kuid Reutemannist ei saanud siiski Juan-Manuel Fangio mantlipärijat ja maailmameistrit. Finišis oli ta võitjast Jonesist üks ring maas.

Nelson Piquet viiendast kohast piisas, et esimest korda maailmameistriks tulla, olgugi, et ta oli sõidu ajal end täis oksendanud.

1 Alan Jones AUS Williams-Ford 9

2 Alain Prost FRA Renault 6

3 Bruno Giacomelli ITA Alfa Romeo 4

4 Nigel Mansell GBR Lotus-Ford 3

5 Nelson Piquet BRA Brabham-Ford 2

6 Jacques Laffite FRA Ligier-Matra 1

MM aastal 1981:

1 Nelson Piquet Brabham 50

2 Carlos Reutemann Williams 49

3 Alan Jones Williams 46

4 Jacques Laffite Ligier 44

5 Alain Prost Renault 43

6 John Watson McLaren 27

7 Gilles Villeneuve Ferrari 25

8 Elio de Angelis Lotus 14

9 René Arnoux Renault 11

10 Héctor Rebaque Brabham 11

Nelson Piquet oli teine brasiillane maailmameistrina pärast Emerson Fittipaldit (kes 1981. aastal enam ei sõitnud) ja enne Ayrton Sennat (kes tegi debüüdi 1984). Fittipaldi kontole jäi lõpuks kaks, Piquet'le ja Sennale kolm MM-tiitlit.

Konstruktorite karikas:

1 Williams 95

2 Brabham 61

3 Renault 54

4 Ligier 44

5 Ferrari 34

6 McLaren 28

7 Lotus 22

8 Arrows 10

9 Tyrrell 10

10 Alfa Romeo 10

Williams võitis teise hooaja järjest. Tänaseks on nende arvel juba üheksa konstruktorite karikat.

F2 sarja Euroopa meistriks tuli 1981. aastal britt Geoff Lees, autol Ralt-Honda, kes aga kunagi F1-sarjas punktidele ei tulnudki.

USA CART sarjas võitis 1981. aastal ameeriklane Rick Mears, autol Penske-Cosworth. F1-sarjas pole teda kunagi sõitmas nähtud.