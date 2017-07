F1 aastal 1975: Niki Lauda uskumatu aasta (kuid siis kukkus Graham Hill lennukiga alla)

Pea igal vormelietapil praegu näeb austerlast Niki Laudat jagamas kommentaare RTL-i telesaadetes, kuid seitsmekümnendate teisel poolel dikteeris just tema takti võidusõiduradadel. Ferrari istumise all, pidi ta esmalt murdma McLareni-mehe Emerson Fittipaldi, kelle võidulaine sai otsa 1975. aastaga..

1974. aasta maailmameistrina läks uuele hooajale vastu brasiillane Emerson Fittipaldi McLaren-Fordil, F2-sarja euroopa meistrina oli F1 sarja tulnud prantslane Patrick Depailler Tyrrell-Fordi roolis. Kuid võite olid võimelised võtma lausa seitse erinevat meeskonda.

Alates sellest hooajast pidid olema päästeüksustel eraldi juurdepääsuteed igale võidusõidurajale, et parandada võimet avariidele reageerida, ka pidid võistlejad kandma tulekindlat riietust, et leekidest siiski eluga välja tulla. Esialgu tähendas see rasket, viiest kihist koosnevat NASA tulekindlat riietust, mille alternatiivina tuli peagi (paraku ülimalt tervist kahjustav) ühekihiline asbestriietus.

Toimus kokku 14 etappi, lisaks nendele eelviimase etapina kavas olnud Kanada GP tuli rivaalitsevate õlletehaste sponsoritüli tõttu ära jätta.

Loe veel

1. etapp Argentina GP

Ootamatult võttis Buenos Airese rajal parima stardikoha Shadow-Fordil sõitev prantslane Jean-Pierre Jarier (1973. aasta F2-sarja Euroopa meister), kes paraku jäi raja kõrvale juba stardieelsel soojendusringil. Brabham-Fordil kodurajal sõitev Carlos Reutemann juhtis sõitu, kuid langes lõpuks kolmandaks. Niisiis korjas võidu koju tiitlikaitsja Fittipaldi (McLaren-Ford), edestades tõusvat tähte James Hunti (Hesketh-Ford). Fordi ainsaiks rivaalideks olidki vaid Ferrari ja BRM-i omad mootorid. Kõik ülejäänud sõitsid sel hooajal Ford Cosworthi V8-tega.

1 Emerson Fittipaldi BRA McLaren-Ford 9

2 James Hunt GBR Hesketh-Ford 6

3 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 4

4 Clay Regazzoni SUI Ferrari 3

5 Patrick Depailler FRA Tyrrell-Ford 2

6 Niki Lauda AUT Ferrari 1

2. etapp Brasiilia GP

Jälle korjas parima stardikoha Jarier, Fittipaldi ees, kuid sõidus pidid nad kõvasti rebima Reutemanniga, võidu korjas kodurajal Interlagoses aga hoopis Carlos Pace Brabham-Fordil. Brasiillaste kaksikvõit.

1 Carlos Pace BRA Brabham-Ford 9

2 Emerson Fittipaldi BRA McLaren-Ford 6

3 Jochen Mass GER McLaren-Ford 4

4 Clay Regazzoni SUI Ferrari 3

5 Niki Lauda AUT Ferrari 2

6 James Hunt GBR Hesketh-Ford 1

3. etapp Lõuna-Aafrika GP

Kyalami rajal oli kvalifikatsiooni parim Pace, kuid sõidus ta juhtkohta lõpuni hoida ei suutnud ja kodupubliku suureks rõõmuks sai võidu hoopis Jody Scheckter Tyrrell-Fordil. Katkestanud Fittipaldi püsis küll veel sarja üldliidrina.

1 Jody Scheckter RSA Tyrrell-Ford 9

2 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 6

3 Patrick Depailler FRA Tyrrell-Ford 4

4 Carlos Pace BRA Brabham-Ford 3

5 Niki Lauda AUT Ferrari 2

6 Jochen Mass GER McLaren-Ford 1

Video paraku mängust:



4. etapp Hispaania GP

Montjuïci rajal näitas end juba Lauda parima stardikohaga, kuid stardis sõitis Mario Andretti talle tagant sisse ja Lauda katkestas. Emerson Fittipaldi aga, üritades õhutada pilootide streiki ebapiisavate turvapiirete vastu, jättis üldse startimata ja läks juba hommikul ära koju.

Etapp katkestati poole pealt, kui Ralf Stommelen oma Hill-Fordil oli paiskunud üle turvabarjääride ja põhjustanud viie pealtvaataja hukkumise. Nii sai elu esimese võidu läänesakslane Jochen Mass McLaren-Fordil, ajaloolise esimese punktikoha sai aga edukaim naine vormeliajaloos Lella Lombardi March-Fordil. Punktid tuli küll jagada kahega. Fittipaldi jätkas sarja liidrina.

1 Jochen Mass GER McLaren-Ford 4.5

2 Jacky Ickx BEL Lotus-Ford 3

3 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 2

4 Jean-Pierre Jarier FRA Shadow-Ford 1.5

5 Vittorio Brambilla ITA March-Ford 1

6 Lella Lombardi ITA March-Ford 0.5

5. etapp Monaco GP

Monte Carlo rajale startis esimeselt kohalt jälle Lauda, tõrjudes esmalt Jarieri rünnaku, seejärel teisel kohal sõitnud rootslasel Petersonil läks aga nihu boksipeatus, ning kaks brasiillast trügis Lauda ja Petersoni vahele. Fittipaldil koos seega 21, Pacel 16, Laudal 14 punkti. McLaren tõusis konstruktorite arvestuses Brabhamist ette.

1 Niki Lauda AUT Ferrari 9

2 Emerson Fittipaldi BRA McLaren-Ford 6

3 Carlos Pace BRA Brabham-Ford 4

4 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 3

5 Patrick Depailler FRA Tyrrell-Ford 2

6 Jochen Mass GER McLaren-Ford 1

6. etapp Belgia GP

Zolderi rajale mindi jälle Lauda eestvedamisel, kuid seekord olid Emerson Fittipaldi ja Carlos Pace lõpuks punktidelt väljas, seitsmendad-kaheksandad. Ja nii tõusis ka Lauda MM-sarja liidriks. Ferrari lähenes konstruktorite arvestuses McLarenile ja liidriks tõusnud Brabhamile.

1 Niki Lauda AUT Ferrari 9

2 Jody Scheckter RSA Tyrrell-Ford 6

3 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 4

4 Patrick Depailler FRA Tyrrell-Ford 3

5 Clay Regazzoni SUI Ferrari 2

6 Tom Pryce GBR Shadow-Ford 1

7. etapp Rootsi GP

Anderstorpi rajale läks kvalifikatsiooni võitjana esikohalt hoopis itaallane Brambilla March-Fordil, paraku katkestades poolel maal. Laudale uus etapivõit, brasiillased jälle punktita. Eksmaailmameister Graham Hilli rajatud omanimeline meeskond sai aga oma ajaloo esimese punkti, nagu ka kaks ameeriklaste meeskonda Parnelli ja Penske.

1 Niki Lauda AUT Ferrari 9

2 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 6

3 Clay Regazzoni SUI Ferrari 4

4 Mario Andretti USA Parnelli-Ford 3

5 Mark Donohue USA Penske-Ford 2

6 Tony Brise GBR Hill-Ford 1

8. etapp Hollandi GP

Zandvoortis võitis kvalifikatsiooni jälle Lauda, kuid boksipeatus soosis hoopis Hesketh-Fordi sõitjat James Hunti, keda Ferrarid enam kinni ei püüdnudki. See jäi küll Hesketh Racingu ajaloo (F1-s 1973-1978) ainsaks võiduks. Laudal juba F1 sarjas selge edumaa 38 punktiga Reutemanni 25 ja Fittipaldi 21 ees. Ka konstruktorite sarja juhiks tõusis Ferrari.

1 James Hunt GBR Hesketh-Ford 9

2 Niki Lauda AUT Ferrari 6

3 Clay Regazzoni SUI Ferrari 4

4 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 3

5 Carlos Pace BRA Brabham-Ford 2

6 Tom Pryce GBR Shadow-Ford 1

9. etapp Prantsuse GP

Paul Ricardi rajale esimesena startinud ja esimesena finišeerinud Lauda näitas juba selget ülemvõimu, autoga Ferrari 312T. Mõlemad üldvõidud, nii juhtide kui konstruktorite arvestuses, hakkasid juba libisema Lauda ja Ferrari kätte.

1 Niki Lauda AUT Ferrari 9

2 James Hunt GBR Hesketh-Ford 6

3 Jochen Mass GER McLaren-Ford 4

4 Emerson Fittipaldi BRA McLaren-Ford 3

5 Mario Andretti USA Parnelli-Ford 2

6 Patrick Depailler FRA Tyrrell-Ford 1

10. etapp Briti GP

Taas kord Silverstone'i rajal, kuid enam Laudal nii hästi ei läinud. Kolmandale stardiruudule järgnes katkestamine. Esimesest ruudust startis Shadow-Fordil Tom Pryce, kes aga katkestas 20. ringil.

Kogu sõidu rikkus aga ootamatu rahesadu, mille tõttu peaaegu kõik veel rajal olnud autod sõitsid samas kurvis rajalt välja ja sõit lõpetati enneaegselt. Finišiaja said kirja vaid 1., 6., 10., 12. ja 13. auto, ülejäänute nime taga on protokollis kirjas katkestamine. (vaata videot alates 21. minutist) Brasiillased said kaksikvõidu, Laudal koos juba 47, Fittipaldil 33, Huntil ja Reutemannil 25, Pacel 24 punkti.

1 Emerson Fittipaldi BRA McLaren-Ford 9

2 Carlos Pace BRA Brabham-Ford 6

3 Jody Scheckter RSA Tyrrell-Ford 4

4 James Hunt GBR Hesketh-Ford 3

5 Mark Donohue USA March-Ford 2

6 Vittorio Brambilla ITA March-Ford 1

11. etapp Saksa GP

Nürburgringile startis parimalt kohalt jälle Lauda, kuid finišisse jõudis ta kolmandana. Reutemann võitis juba neljandat korda, teiseks tuli aga Frank Williamsi rajatud meeskonna Williams-Fordil prantslane Jacques Laffite. Williamsi juhitud meeskonnast oli poodiumil nähtud viimati küll Piers Courage'i 1969. aastal, aga siis sõideti veel Brabhami masinatel. Hilisem maailmameister Alan Jones näitas end aga maailmale. Ka Briti Ensigni meeskond sai ajaloo esimese punktikoha. Lombardi jäi seitsmendaks.

1 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 9

2 Jacques Laffite FRA Williams-Ford 6

3 Niki Lauda AUT Ferrari 4

4 Tom Pryce GBR Shadow-Ford 3

5 Alan Jones AUS Hill-Ford 2

6 Gijs Van Lennep NED Ensign-Ford 1

12. etapp Austria GP

Österreichringil murdis Wilson Fittipaldi (autol Fittipaldi-Ford) kvalifikatsioonis tehtud avariis oma käe, surma sai aga ameeriklane Mark Donohue, kes March-Fordil paiskus üle turvapiirete, nagu ka üks tema auto tükiga pihta saanud rajajulgestaja. Donohue laeks jäi F1-sarjas kolmas koht 1971. aasta Kanada etapil, nagu ka Indy 500 sõidu võit aastal 1972.

Parimalt kohalt sai jälle rajale Lauda, kuid ränga vihmasaju tõttu tuli sõit pooleli jätta ja nii sai elu ainsa etapivõidu itaallane Brambilla. Kuid ka poolik punkt aitas Laudat eesmärgile lähemale.

1 Vittorio Brambilla ITA March-Ford 4.5

2 James Hunt GBR Hesketh-Ford 3

3 Tom Pryce GBR Shadow-Ford 2

4 Jochen Mass GER McLaren-Ford 1.5

5 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 1

6 Niki Lauda AUT Ferrari 0.5

13. etapp Itaalia GP

Nagu ikka, startis Monza rajale parimast ruudust Lauda, kuid etapivõidu sai tema tiimikaaslane Regazzoni. Šveitslasele tilkus ikka üksikuid etapivõite, kokku viis, pikaks veninud ajaperioodil 1970-1979. Laudale ja Ferrarile piisas tulemusest ka üldvõitudeks nii MM-i kui konstruktorite karika arvestuses.

1 Clay Regazzoni SUI Ferrari 9

2 Emerson Fittipaldi BRA McLaren-Ford 6

3 Niki Lauda AUT Ferrari 4

4 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 3

5 James Hunt GBR Hesketh-Ford 2

6 Tom Pryce GBR Shadow-Ford 1

14. etapp USA GP

Niisiis, Kanada GP jäi vahelt ära, 5. oktoobril reastuti viimaseks etapiks Watkins Gleni rajale. Lauda tegi sisuliselt auringe parimast stardiruudust kuni võiduni, Fittipaldi kinnistas vaid oma teise koha MM-i üldarvestuses Reutemanni ees.

1 Niki Lauda AUT Ferrari 9

2 Emerson Fittipaldi BRA McLaren-Ford 6

3 Jochen Mass GER McLaren-Ford 4

4 James Hunt GBR Hesketh-Ford 3

5 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 2

6 Jody Scheckter RSA Tyrrell-Ford 1

MM-i esikaheksa 1975:

1 Niki Lauda Ferrari 64,5

2 Emerson Fittipaldi McLaren 45

3 Carlos Reutemann Brabham 37

4 James Hunt Hesketh 33

5 Clay Regazzoni Ferrari 25

6 Carlos Pace Brabham 24

7 Jochen Mass McLaren 20

8 Jody Scheckter Tyrrell 20

Lauda võttis oma karjääri esimese MM-tiitli, kokku tuli tal neid kolm, 1975, 1977 ja 1984.

Konstruktorite karikas 1975:

1 Ferrari 72,5

2 Brabham 54

3 McLaren 53

4 Hesketh 33

5 Tyrrell 25

6 Shadow 9,5

7 Lotus 9

8 March 7,5

9 Williams 6

10 Parnelli 5

11 Hill 3

12 Penske 2

13 Ensign 1

Ferrarile kolmandat korda esikoht, kuigi tänaseks on neid neil kokku juba 16. Maailmameistri tiitleid oli Ferraril enne Laudat juba olnud kuus, nüüdseks kokku 15.

F2-sarja Euroopa meistriks tuli 1975. aastal Jacques Laffite, autol Martini-BMW, sarjas, milles prantslased said lausa viisikvõidu.

Indy 500 võitis Bobby Unser, autol Eagle-Offenhauser.

Graham Hilli hukkumine

Paraku jättis kogu hooajale tumeda varju see, et 29. novembril 1975 kukkus Londoni Arkley golfiväljaku lähistel alla Graham Hilli ja tema rajatud vormelimeeskonna juhte vedanud eralennuk Piper Aztec. Hill, nagu ka meeskonna liige Tony Brise said surma, nagu veel neli meeskonna liiget. Meeskonda Embassy Hill ei olnud enam.

Graham Hilli arvele jäi kaks maailmameistritiitilit, aastaist 1962 ja 1968 ja 14 etapivõitu. Tony Brise arvele jäi vaid üks punkt 1975. aastast.