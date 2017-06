F1 aastal 1973: Stewart jälle meister, kaks pilooti hukkunud, ehk ei midagi uut

Eelmine hooaeg lõppes ja uus hooaeg algas Lotuse ja Emerson Fittipaldi dikteerimisel, aga lõppude lõpuks jäid paaritud aastad siiski Tyrrellil sõitva šotlase Jackie Stewarti saagiks.

1973. aastal, alates küll teisest etapist said F1 juhid oma autodele juba püsiva numbri, ikka nii, et tiitlikaitsja Fittipaldi oli nr 1, tema tiimikaaslane Ronnie Peterson nr 2, Tyrrelli-mehed Jackie Stewart ja François Cevert 3 ja 4, jne, kuigi 13. numbrit põhimõtteliselt kellelegi ei antud.

Auto minimaalset lubatud kaalu suurendati 575 kilogrammile, kütusepaakide ümber pidi ehitatama tugistruktuurid, vedrustusest tuli eemaldada kroomkatted, juhid pidid edaspidi iga etapi eel tervisekontrollis käima, turvapiirded ja päästetehnika oli kohustuslik igale etapile.

Esimesest kaheksast etapist läks arvesse seitse parimat, viimasest seitsmest etapist kuus parimat.

1. etapp Argentina GP

Buenis Airese rajal võttis parima stardikoha nüüd BRM-i üle kolinud šveitslane Clay Regazzoni, kuid ta jäi lõpuks seitsmendaks ja punktita. Kui üldse midagi erakordset tähele panna, siis kaks venda Fittipaldit olid lõpuks korraga punktidel.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 4

4 Jacky Ickx BEL Ferrari 3

5 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 2

6 Wilson Fittipaldi BRA Brabham-Ford 1

2. etapp Brasiilia GP

Interlagose rajal peeti maha lõpuks esimene F1 etapp Brasiilia pinnal. Parima stardikoha võttis küll Lotusel rootslane Peterson, kes paraku seegi kord finišini välja ei vedanud. Emerson Fittipaldi võidukäik jätkus.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 6

3 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 4

4 Arturo Merzario ITA Ferrari 3

5 Jacky Ickx BEL Ferrari 2

6 Clay Regazzoni SUI BRM 1

3. etapp Lõuna-Aafrika GP

Kyalami rajale startis parimast ruudust 1967. aasta maailmameistyer Denny Hulme, aga juba kolmandat etappi järest teisest ruudust startinud Fittipaldi enam võitu ei saanud. Debüüthooaega teinud Shadow-Ford sai aga esimese mehe punktikohale. Fittipaldil koos 22, Stewartil 19 punkti...

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 Peter Revson USA McLaren-Ford 6

3 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 4

4 Arturo Merzario ITA Ferrari 3

5 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 2

6 George Follmer USA Shadow-Ford 1

Mike Hailwood sai hiljem lausa medali selle eest, et üritas Clay Regazzonit põlevast autost välja aidata, kuid läks ise põlema. Lõpuks pääsesid mõlemad ehmatusega:

4. etapp Hispaania GP

Taas kohtuti Barcelona Montjuïci rajal, kus parima stardikoha sai jälle Lotusel Peterson. Kuid jälle ta katkestas. Shadow-Ford aitas ühe selle tiimi sõitja juba poodiumile. Muidu kulges sõit jälle Lotuste ja Tyrrellide duelli tähe all.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 George Follmer USA Shadow-Ford 4

4 Peter Revson USA McLaren-Ford 3

5 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM 2

6 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 1

5. etapp Belgia GP

Nädal enne starti käisid Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi ja François Cevert ise Zolderi raja läbi, ja kuna nad leidsid, et selle kate juba laguneb, tuli terve rada kiirkorras üle asfalteerida. Parimal stardikohal jälle Peterson, kes jälle katkestas. Suurimaks uudiseks ehk Niki Lauda karjääri esimesed punktid.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 4

4 Andrea de Adamich ITA Brabham-Ford 3

5 Niki Lauda AUT BRM 2

6 Chris Amon NZL Tecno 1

6. etapp Monaco GP

Alles kuuendal etapil jõuti seekord siis Monte Carlo rajale, ning seekord võttis Stewart nii parima stardikoha kui ka võidu. Peterson suutis lõpuks ka auto finišisse välja tuua.

Stewartil koos juba 25 võitu, millega ta jagas Jim Clarkiga senist rekordit. Punkte koos Fittipaldil 41, Stewartil 37, Cevertil 21, tiimidest juhtis Tyrrell Lotuse ees.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 6

3 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 4

4 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 3

5 Peter Revson USA McLaren-Ford 2

6 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 1

7. etapp Rootsi GP

Esimest korda nähti F1 masinaid Rootsis Anderstorpi rajal, kuid kuna terve rida meeskondi polnud veel Monacos katki läinud autosid korda saanud, startis mõnevõrra vähem mehi. Peterson startis jälle parimast ruudust, aga kodus võita ta siiski ei suutnud. McLareni auto oli seekord parem, Hulmele aga oma karjääri seitsmes võit.

1 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 9

2 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 6

3 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 4

4 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 3

5 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 2

6 Jacky Ickx BEL Ferrari 1

8. etapp Prantsuse GP

Paul Ricardi rajal sai parima stardikoha Stewart, aga võitu talle ei kingitud. Oma karjääri esimese võidu sai rootslane Peterson ja esimese punkti hilisem maailmameister James Hunt. Ja tiitliheitlus läks põnevaks, sest Stewartil nüüd 42, Fittipaldil 41 ja Cevertil 31 punkti.

1 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 4

4 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 3

5 Jacky Ickx BEL Ferrari 2

6 James Hunt GBR March-Ford 1

Fittipaldi oleks pärast sõitu lausa hilisemale maailmameistrile, lõunaaafriklasele Jody Scheckterile kallale läinud, sõimates seda "nooreks huligaaniks" rajal.

9. etapp Briti GP

Silverstone'i rajal nähti esimest ja seni viimast korda ameeriklase võitu. Startis parimast ruudust küll Peterson, kuid McLaren oli autod juba paremini sõitma saanud kui Lotus. Stewarti ja Fittipaldi tiitliheitluses midagi ei muutunud, prantslane Cevert tuli vaid veidi neile järele.

1 Peter Revson USA McLaren-Ford 9

2 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 6

3 Denny Hulme NZLMcLaren-Ford 4

4 James Hunt GBR March-Ford 3

5 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 2

6 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 1

10. etapp Hollandi GP

Zandvoorti rajale startis parimast ruudust jälle Peterson, kes aga finišisse välja ei jõudnudki. Kogu sõidule jättis aga musta varju see, et March-Fordi piloot Roger Williamson paiskus suurel kiirusel vastu barjääre ja tegi seejärel ligi 275-meetrise õhulennu, lõpuks lämbudes leegitsevas autos. Tiimikaaslane David Purley läks talle appi, aga polnud võimeline Williamsit aitama, korraldajad ei saanud isegi aru, mis juhtunud on, arvati, et Purley enda auto põleb. Seega sõit jätkus.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 James Hunt GBR March-Ford 4

4 Peter Revson USA McLaren-Ford 3

5 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM 2

6 Gijs Van Lennep NED Iso-Marlboro-Ford 1

11. etapp Saksa GP

Nürburgringil jõudis parimast ruudust startinud Stewart juba 27. etapivõiduni, mis jäi pikaks ajaks ka rekordiliseks saavutuseks. Tema tiimikaaslane Cevert tõusis aga punktiarvestuses juba Emerson Fittipaldist mööda, samas kui vennad Fittipaldid naasid üle tüki aja jälle punktikohtadele. Aga parim brasiillane oli hoopis Carlos Pace.

Eelmise etapi õnnetuse tuules jätsid sellel etapil startimata March, Ferrari, Ensign, Tecno ja Hesketh, teised tiimid panid aga kolm autot rajale, et asi üldse võidusõitu meenutaks.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 Jacky Ickx BEL McLaren-Ford 4

4 Carlos Pace BRA Surtees-Ford 3

5 Wilson Fittipaldi BRA Brabham-Ford 2

6 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 1

12. etapp Austria GP

Österreichringil oleks Fittipaldi juba tiitliheitlusse tagasi tulnud, paraku parimalt stardikohalt ta katkestas. Peterson tõi küll Lotusele võidu koju, aga Stewart kaugenes MM-i üldarvestuses veelgi enam: Stewart 66, Cevert 45, Fittipaldi 42, Peterson 34 punkti. Kolm etappi (ehk maksimaalselt 27 punkti) veel sõita.

1 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 9

2 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 6

3 Carlos Pace BRA Surtees-Ford 4

4 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 3

5 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM 2

6 Clay Regazzoni SUI BRM 1

13. etapp Itaalia GP

Monzas startis rootslane jälle esimesest ruudust ja ka võitis, napilt tiimikaaslase Fittipaldi ees, ühtlasi sai küll selgeks, et Fittipaldi teist aastat järjest maailmameistriks ei tule. Oleks tiimikaaslane ta mööda lasknud, oleks üldvõit veel püütav olnud.

Lotus küll näitas uut võitlusvõimet. Konstruktorite sarjas olid nad ka kolm punkti Tyrrellist maas, ehk seal kestis võitlus edasi.

1 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 9

2 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 6

3 Peter Revson USA McLaren-Ford 4

4 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 3

5 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 2

6 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 1

14. etapp Kanada GP

Mosport Parki rajale startis Peterson jälle parimast ruudust, aga oli üks esimesi katkestanuid. Revson tõi aga uue võidu McLarenile. Konstruktorite sarjas rebis aga Lotus ühe punktiga Tyrrellist ette.

Frank Williamsi meeskond sõitis veel Iso-Marlboro kirjade all, omanimelise masinaga tuldi rajale alles 1975.

1 Peter Revson USA McLaren-Ford 9

2 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 6

3 Jackie Oliver GBR Shadow-Ford 4

4 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM 3

5 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 2

6 Howden Ganley NZL Iso-Marlboro-Ford 1

15. etapp USA GP

Watkins Gleni rajal pidi hooajale joon alla tõmmatama, Paraku sai üldarvestuse kolmandal kohal olnud prantslane François Cevert kvalifikatsioonis surma. Õnnetust pealt näinud Scheckter jooksis ka teda autost välja aitama, kuid Cevert oli juba surnud. Tema tiimikaaslased Stewart ja Chris Amon jätsid seega startimata, Stewart lõpetas üldse oma karjääri.

Parimast ruudust startinud Peterson lõpetas ka hooaja võiduga, tõustes ühtlasi Cevertist punktidega mööda. Hunt võttis aga juba teise koha, näidates oma tegelikke võimeid.

1 Ronnie Peterson SWE Lotus-Ford 9

2 James Hunt GBR March-Ford 6

3 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 4

4 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 3

5 Peter Revson USA McLaren-Ford 2

6 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 1

Niisiis maailmameistritiitel 1973. aastal Jackie Stewartile (nii nagu ka 1969. ja 1971. aastal):

1 Jackie Stewart Tyrrell 71

2 Emerson Fittipaldi Lotus 55

3 Ronnie Peterson Lotus 52

4 François Cevert Tyrrell 47

5 Peter Revson McLaren 38

6 Denis Hulme McLaren 26

7 Carlos Reutemann Brabham 16

8 James Hunt March 14

Stewarti saagiks jäigi 27 etapivõitu ja kolm MM-tiitlit.

Konstruktorite sarjas murdis Lotus aga hooaja lõpuks Tyrrelli:

1 Lotus-Ford 92 (96)

2 Tyrrell-Ford 82 (86)

3 McLaren-Ford 58

4 Brabham-Ford 22

5 March-Ford 14

6 Ferrari 12

7 BRM 12

8 Shadow-Ford 9

9 Surtees-Ford 7

10 Iso-Marlboro-Ford 2

11 Tecno 1

— Ensign-Ford 0

F2 sarja Euroopa meistriks 1973 tuli prantslane Jean-Pierre Jarier, autol March-BMW, edestades sakslast Jochen Massi (Surtees-Ford) ja prantslast Patrick Depailleri (Elf-Alpine-Ford).

Indy 500 sõidu USA-s võitis aga ameeriklane Gordon Johncock autol Eagle-Offenhauser.