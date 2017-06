F1 aastal 1972: Emerson Fittipaldi - noor mees Brasiiliast tuli, nägi ja võitis

Paljud meist mäletavad Nelson Piquet ja Ayrton Senna hiilgesõite F1-sarjas 1980. ja 1990. aastatel, kuid Brasiilia suur tulemine algas pihta aastaga 1972. Lipukandjaks oli toona 25-aastane Emerson Fittipaldi.

1972. aastal mahtus F1-kategooria alla avatud ratastega võidusõiduauto, mootori mahuga kolm liitrit vabalt hingavale või 1,5 liitrit kompressoriga mootoritele, minimaalseks lubatud kaaluks autole 550 kg (varem oli 530 kg). bensiinipaakide turvalisust pidi parandama kaitsevaht, peatugi sai kohustuslikuks, kokpitile seati kindlad mõõtmed, autole seati kombineeritud elektri väljalülitamise ja tulekustuti süsteem, autodele lisati ka 15w tagatuli. Juhtidele anti välja ka käitumisjuhend.

Vähemalt, ükski F1 juht 1972. aastal rajal surma ei saanud. F2-sarjas hukkus aga uusmeremaalane Bert Hawthorne.

Tiitlikaitsjana läks hooajale vastu šotlane Jackie Stewart Tyrrell-Fordi roolis, F2-sarja võitjana oli F1-sarjas tugevust näitamas rootslane Ronnie Peterson March-Fordil. Suuremal osal meeskondadest oli rajale panna üks või kaks masinat, BRM tõi aga avaetapile välja lausa viis autot.

Loe veel

Brabhamiga startisid hooajale Graham Hill ja Carlos Reutemann, Ferraril Jackie Ickx, Clay Regazzoni, Mario Andretti, Lotusel Emerson Fittipaldi ja David Walker, Marchil Peterson ja Niki Lauda, Matral Chris Amon üksi, McLarenil Denny Hulme ja Peter Revson, Surteesil Tim Schenken ja Andrea de Adamich, Tyrrelil Stewart ja François Cevert.

Williamsi meeskonnas, kuigi veel Marchi masinal, toodi avaetapile Henry Pescarolo. Kuid peaaegu kõik meeskonnad katsetasid hooajal ka teiste juhtidega. Ja nähti ka tervet rida uusi katsetajaid rajal. Eifelland-Ford neist kõige veidram, periskoobilaadse tagasivaatepeegliga piloodi (sakslane Rolf Stommelen) silme ees, häirides paraku raja nägemist ja võimaldades võtta vaid kümnendaid kohti.

Rolf Stommelen Eifelland-Fordi roolis. http://f1-facts.com/

1. etapp Argentina GP

Mehhiklased jäid juba eelmise aasta lõpus oma etapist ilma, kuid Argentina GP (Buenos Airese rajal) naasis sarja pärast 12-aastast vaheaega. Argentiinlane Carlos Reutemann võttis kohe oma debüüdil Brabhami masinal parima stardikoha, paraku jäi sõidus võitjast kaks ringi maha ja seitsmendaks. Võit eelmise aasta maailmameistrile Stewartile.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 6

3 Jacky Ickx BEL Ferrari 4

4 Clay Regazzoni SUI Ferrari 3

5 Tim Schenken AUS Surtees-Ford 2

6 Ronnie Peterson SWE March-Ford 1

2. etapp Lõuna-Aafrika GP

Kyalami rajal võttis parima stardikoha Stewart, kuid finišisse ei jõudnud. Eksmaailmameister Denny Hulme näitas oma klassi McLaren-Fordil, tiimi kaksikvõidu rikkus aga teiseks trüginud Emerson Fittipaldi Lotusel.

Ühtlasi tõusis Hulme sarja liidriks.

1 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 9

2 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 6

3 Peter Revson USA McLaren-Ford 4

4 Mario Andretti USA Ferrari 3

5 Ronnie Peterson SWE March-Ford 2

6 Graham Hill GBR Brabham-Ford 1

Ameeriklased olid kavandanud ka USA lääneranniku etappi Los Angelese lähistele rajatud rajal, aga see etapp jäi vahelt ära. Alles 1976. aastast oli sarjas kaks etappi USA pinnal.

3. etapp Hispaania GP

Jarama rajal sõitis parima stardikoha välja Jackie Ickx Ferraril, kuid finišiks oli sunnitud Fittipaldile alla vanduma. Lisaks võttis teine brasiillane Carlos Pace kuuenda ja Emersoni vend Wilson Fittipaldi (Brabhamil) seitsmenda koha. Stewart ja Hulme katkestasid.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 Jacky Ickx BEL Ferrari 6

3 Clay Regazzoni SUI Ferrari 4

4 Andrea de Adamich ITA Surtees-Ford 3

5 Peter Revson USA McLaren-Ford 2

6 Carlos Pace BRA March-Ford 1

4. etapp Monaco GP

Monte Carlo tänavail sai parima stardikoha Emerson Fittipaldi, aga seekord vedas ta tugevas vihmahoos peetud sõidus välja vaid kolmanda poodiumikoha. Prantslane Jean-Pierre Beltoise võttis oma karääri ainsa, ühtlasi ka BRM ajaloo viimase etapivõidu. Sarja üldliidriks kerkis aga juba Fittipaldi, tiimidest oli võrdselt 19 punkti Lotusel, McLarenil ja Ferraril.

1 Jean-Pierre Beltoise FRA BRM 9

2 Jacky Ickx BEL Ferrari 6

3 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 4

4 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 3

5 Brian Redman GBR McLaren-Ford 2

6 Chris Amon NZL Matra 1

5. etapp Belgia GP

Paljud belglased olid pahased, et nende etapp üsna ohtlikult Spa-Francorchamps'i rajalt Nivelles-Baulersi rajale üle viidi, kuid rahvusvahelisele autospordiliidule luges siiski pilootide turvalisus rohkem. Nüüd startis Emerson Fittipaldi esimesest ruudust ja ka võitis sõidu. Stewart muide ei startinud, sest tal oli kõht korrast ära.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 4

4 Mike Hailwood GBR Surtees-Ford 3

5 Carlos Pace BRA March-Ford 2

6 Chris Amon NZL Matra 1

Vahepeal kavas olnud Hollandi GP Zandvoortis jäi ära, sest rada ei suudetud piisavalt turvaliseks muuta.

6. etapp Prantsuse GP

Charade'i rajal sai parima stardikoha Chris Amon oma Matral, kuigi lõpetas siiski kolmandana. Stewart oli eelmise etapi tervisehädadest toibunud ja võitis, Fittipaldi tugevdas teise kohaga oma positsiooni terve sarja liidrina 34 punktiga Stewarti 21 ja Hulme 19 ees. Ka konstruktorite sarjas hakkas Lotus teistelt eest ära libisema.

Charade'i rada oli pilootidele ebamugav ja ohtlik ja seal rajal pole ka kunagi hiljem enam F1-sarjas sõidetud.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 6

3 Chris Amon NZL Matra 4

4 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 3

5 Ronnie Peterson SWE March-Ford 2

6 Mike Hailwood GBR Surtees-Ford 1

7. etapp Briti GP

Brands Hatchi rajale startis parimast ruudust Ickx Ferraril, aga katkestas. Stewart pidi kodusel rajal lõpuks Fittipaldile alla vanduma.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 6

3 Peter Revson USA McLaren-Ford 4

4 Chris Amon NZL Matra 3

5 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 2

6 Arturo Merzario ITA Ferrari 1

Video näitab John Player Team Lotuse (juhiks 1958-1982 Colin Chapman) tegemisi:



8. etapp (Lääne-)Saksamaa GP

Ikka veel ülipikal, kuigi varasemast turvalisemal Nürburgringil sai parima stardikoha ja lõpuks ka etapivõidu Jackie Ickx Ferraril, ning kuigi Ferrari sai kaksikvõidu, oli meeskond sel hooajal juba selgelt rahulolematu Clay Regazzoni panusega. Rootslane Peterson naasis aga poodiumikohtadele. Punkte koos Fittipaldil 43, Stewartil 27, Ickxil 25, kuid see jäi ka Ickxi viimaseks võiduks.

1 Jacky Ickx BEL Ferrari 9

2 Clay Regazzoni SUI Ferrari 6

3 Ronnie Peterson SWE March-Ford 4

4 Howden Ganley NZL BRM 3

5 Brian Redman GBR McLaren-Ford 2

6 Graham Hill GBR Brabham-Ford 1

9. etapp Austria GP

Österreichringil sai parima stardikoha Fittipaldi ja ka lõpetas sõidu võitjana. Samas, kui Lotuse üks masin võitles esikohtade pärast, ei suutnud teise roolis olnud Dave Walker hooajalt isegi ühtki punktikohta võtta. Fittipaldil koos juba 52 punkti, Stewartil ja Hulmel mõlemal 27, Ickxil 25 punkti, kolm etappi veel sõita.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 6

3 Peter Revson USA McLaren-Ford 4

4 Mike Hailwood GBR Surtees-Ford 3

5 Chris Amon NZL Matra 2

6 Howden Ganley NZL BRM 1

10. etapp Itaalia GP

Monza rajale startis parimast ruudust jälle Ickx, aga katkestas. Fittipaldi pani oma Lotuse ülekaalu maksma, sedapuhku teiseks tulnud endise motikamehe Hailwoodi ees. See oli ka Surteesi meeskonna (osales F1 sarjas 1970-197) parimaks kohaks üldse.

Aga MM-tiitel oli sellega selgunud. Fittipaldil 61 punkti, Hulmel 31. Ja konstruktorite karikas seegi kord Lotusele.

1 Emerson Fittipaldi BRA Lotus-Ford 9

2 Mike Hailwood GBR Surtees-Ford 6

3 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 4

4 Peter Revson USA McLaren-Ford 3

5 Graham Hill GBR Brabham-Ford 2

6 Peter Gethin GBR BRM 1

11. etapp Kanada GP

Mosport Parki rajal sai parima stardikoha juba ameeriklane Peter Revson (kes aasta hiljem ka võite hakkas koguma). Finišis pidi ta küll leppima teise kohaga Stewarti sabas. Fittipaldi finišeeris kaks ringi neist taga. Reutemann sai aga esimesed punktid oma hiljem hiilgavasse karjääri kirja.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 Peter Revson USA McLaren-Ford 6

3 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 4

4 Carlos Reutemann ARG Brabham-Ford 3

5 Clay Regazzoni SUI Ferrari 2

6 Chris Amon NZL Matra 1

12. etapp USA GP

Watkins Gleni rajal oli tahtmist end näidata jälle Stewartil, nii parima stardikoha, kiireima ringi kui ka võiduga. Vähemalt Hulmele sai koht kätte näidatud, Fittipaldi ei suvatsenud seekord isegi finišeerida.

1 Jackie Stewart GBR Tyrrell-Ford 9

2 François Cevert FRA Tyrrell-Ford 6

3 Denny Hulme NZL McLaren-Ford 4

4 Ronnie Peterson SWE March-Ford 3

5 Jacky Ickx BEL Ferrari 2

6 Mario Andretti USA Ferrari 1

Niisiis, hooaeg 1972 sai joone alla:

1 Emerson Fittipaldi Lotus 61

Lotus 61 2 Jackie Stewart Tyrrell 45

3 Denis Hulme McLaren 39

4 Jacky Ickx Ferrari 27

5 Peter Revson McLaren 23

6 François Cevert Tyrrell 15

7 Clay Regazzoni Ferrari 15

8 Mike Hailwood Surtees 13

Täna teame, et Fittipaldi on kahekordne maailmameister (1972 ja 1974), kelle kontole jäi aastail 1970-1980 kokku 14 etapivõitu. Ameerika CART-sarja võitis ta veel aastal 1989. Indy 500 võidud pärinevad aastaist 1989 ja 1993.

Konstruktorite sari:

1 Lotus 61

61 2 Tyrrell 51

3 McLaren 47

4 Ferrari 33

5 Surtees 18

6 March 15

7 B.R.M. 14

8 Matra 12

9 Brabham 7

Tähele tasub panna, et seitse neist sõitis Briti lipu all, Ferrari Itaalia ja Matra Prantsuse lipu all. Sakslasi F1 sari sel ajal ei liigutanud, ameeriklastest ei tasu isegi rääkida.

Indianapolise 500 miili sõidu võitis 1972. aastal Mark Donohue autol McLaren-Offenhauser, esindades Roger Penske meeskonda. F1 meestest stardis vaid Andretti (8. koht) ja Revson (katkestas).

F2 sarja Euroopa meistriks tuli seekord Mike Hailwood Surtees-Fordil, edestades prantslasi Jean-Pierre Jaussaud ja Patrick Depailler. Sealses sarjas sõideti koguni 14 etappi ja üks Itaalia etapp tuli veel ära jätta.