Eestlane keerab aina enam autorendi usku

Praeguseks on juba üsna tavaline, et auto ei kuulu inimeste oluliste omandite hulka ning sõiduk muretsetakse ainult vastavalt vajadusele. Kui on autot vaja – et viia perekond maale, suusatama või mere äärde, kolida mööblit ja raamatuid või sõita kallimaga spaasse –, renditakse see. Pärast kasutust sõiduk tagastatakse ning unustatakse muud auto omamisega kaasas käivad mured.

Auto ei ole enam staatuse näitaja, tänapäeval on olulisem pigem igasuguste kohustustevaba elu. Sõiduk ja selle eest hoolitsemine tahetakse jätta teiste hooleks ning siin tulebki appi autorendifirma, kelle valikust on alati võtta erineva eesmärgi, suuruse, hinna ja võimsusega sõiduvahendeid.

Amestic Autorendi juht ja asutaja Andrus Aasamäe leiab, et auto rentimine üldse ja selle populaarsuse tõus eestlaste seas on tingitud just nimelt sellest, et ei soovita olla seotud liisingu ega ühe kindla autoga või võtta enda kaela muid lisakohustusi, mis auto ülalpidamisega tekivad.

Andrus, kui populaarne on praegu autode rentimine eestlaste seas?

Auto rentimine on eestlaste seas üllatavalt populaarne ja kasvava trendiga. Ainuüksi Tallinna piirkonnas on tuhandeid inimesi, kes pidevalt autorenditeenuseid kasutavad. Sinna saab lisada palju väliseestlasi, kes käivad igal nädalal Soomest Eestis. Nende jaoks on soodsam vajalikuks perioodiks Eestist auto rentida kui maksta autopileti eest laeval.

Milleks eestlased enim autosid rendivad? Kas oleme ikka pragmaatikud või kui juba auto rentida, siis ikka selline, mida muidu lubada ei saa?

Kasvavas trendis on ainult uuemate autode rentimine. Inimesed on nõus kulutama natuke rohkem, saades mugavama ja uuema auto. Vanemad ja väiksemad autod sobivad pigem suvisel rendiperioodil turistidele.

Enamasti mõeldakse aga siiski praktilisusele. Mõeldakse, kui palju pagasit sõiduks kaasa tuleb, milline on auto kütusekulu, kui palju inimesi autosse vaja mahutada. Nooremate rentnike seas leidub ka neid, kes huvituvad võimsamatest ja uutematest masinatest, millega varem sõitnud ei ole ning mida soovitakse rentida puhtalt uue ja mugava autoga sõitmise kogemuse eesmärgil.

Kas saaksite tuua välja mõned põhjused, mida eestlased on auto rentimisel toonud?

Toodud on väga erinevaid põhjuseid, aga auto renditakse, sest ...

… on vaja teha igapäevaseid toimetusi, kuid endal autot ei ole;

… on vaja nädalavahetuseks, kuna on vaja sõita Tallinnast kaugemale – maale, suusatama ja nii edasi;

… on vaja asendusautot, kuna oma auto on remondis;

… elatakse välismaal ja tullakse puhkuse ajaks sugulastele, sõpradele külla;

… suvise puhkuse ajaks on vaja sõiduvahendit;

… autot on vaja tööülesannete täitmiseks;

… autot on vaja töövahendite transportimisel;

… autot on vaja ettevõtte külaliste transportimiseks.

Oma auto kõrval renditakse auto enamasti ju siis, kui on vaja kaubikut, bussi või soovitakse mõnda sportautot proovida. Kui palju on aga neid, kes rendivad auto, kuna neil oma sõidukit polegi?

Umbes kahel kolmandikul klientidest puudub oma isiklik auto. Kui sõidukit läheb vaja harvemini kui iga päev, on paljude jaoks mugavam ja odavam broneerida sobilik sõiduk, mis vajadusel neile ka ukse ette viiakse.

Milline on praegu suund Eestis? Kas autosid renditakse enam ja ostetakse vähem?

Kuigi viimase viie aasta jooksul on Eesti liiklusesse tekkinud üle 100 000 uue sõiduki, siis on näha, et autorent on hoolimata sellest muutunud järjest populaarsemaks. Kesklinna parkimiskohtade hinnad ja saadavus on ka kindlasti mõjutanud seda, miks võib olla kohati soodsam autot sulle sobivaks ajaks rentida.

Kas olete arvutanud ka, kumb on odavam – osta ja omada autot või rentida, kui selleks on vajadus?

Kõik sõltub auto kasutamise tihedusest ehk kui mitu korda kuus, nädalas või päevas autot vaja on. Samuti peab võtma arvesse auto omamisega kaasnevaid püsikulusid, liisingumakseid, lepingutasusid, rehvide ostu, nende vahetust ja hoiustamist, hoolduseid, remonte, väiketarvikuid (pirnid, kojamehed) ja nii edasi. Väga oluline kululiik on auto parkimisteenus, mille peale võib kesklinna piirkonnas kuluda 100–150 eurot kuus. Auto rentimisel vabaneb aga inimene kõikidest nendest kuludest päevadel, kui autot vaja pole.

Auto omamine on põhjendatud juhul, kui soovid sõita väga erilise autoga. Sellised autod võivad lihtsalt rendiautode valikust puududa. Lihtsa transpordivajaduse rahuldamiseks on Eestis auto rentimisel konkurents ülimalt kõrge, mistõttu on talvisel rendiperioodil võimalik neid rentida kindlasti alla omahinna. Odavamad rendiautod võib leida turult alates 200 eurot kuus.

Amestic Autorendi hinnad Toyota Corolla

1–3 päeva: 25 €/päev

4–7 päeva: 23 €/päev

8–14 päeva: 21 €/päev

15–21 päeva: 19 €/päev

22–29 päeva: 18 €/päev

1 kuu: 480 €

2–5 kuud: 450 €



Lancia Grand Voyager (7-kohaline)

1–3 päeva: 42 €/päev

4–7 päeva: 38 €/päev

8–14 päeva: 35 €/päev

15–21 päeva: 33 €/päev

22–29 päeva: 30 €/päev

1 kuu: 780 €

2–5 kuud: 750 €/kuu

Arvatakse, et auto rentimine on kallis. Milliste hindadega saab autot rentida?

Autode rentimise hind kujuneb vastavalt nõudlusele, mistõttu on talvisel perioodil hinnad vägagi madalad. Meie autorendis algavad pikemaks perioodiks rentides hinnad juba kümnest eurost päevas. Kuna suveperioodil on nõudlus kordades suurem kui talvel, algavad siis rendihinnad keskmiselt viieteistkümnest eurost päevas. Kui rentida nädalavahetuseks keskklassi auto, tuleks arvestada 50–60-eurose kuluga.

Millal ja millisel aastaajal eestlased enim autosid rendivad?

Enim rendivad eestlased autosid suveperioodil. Just siis võetakse välja oma puhkused ning soovitakse sõita linnast kaugemale. Suvise perioodi nõudlust kasvatavad ka eestlased, kes elavad välismaal ja tulevad suveks Eestisse puhkama. Samuti renditakse palju autosid sõiduks välismaale (Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Ukraina). Et vältida võimalikke muresid oma isikliku autoga, mis võivad tee peal ilmsiks tulla, renditakse auto, millel on tehtud kõik vajalikud hooldused ja remonttööd. Enamik rendifirmasid pakuvad lisaks ööpäevaringset autoabiteenust juhuks, kui miskit peaks siiski autoga juhtuma. Selliste autoga seonduvate probleemide lahendamine on autorendifirma enda mure.

Kui suur osa Amestic Autorendi klientidest on püsikliendid? Miks nad autot rendivad ja ei osta?

Suurem osa meie klientuurist ongi eestlastest püsikliendid, kes rendivad sõidukit kas pikemaks ajaks või üks-kaks korda nädalas. Peamine põhjus on see, et inimesed ei vaja autot iga päev. Paljud peavad autot kasutama kahel-kolmel päeval nädalas, et oma vajalikud sõidud tehtud saaksid ja nii tuleb inimestele odavam rentida just nendeks päevadeks, kui autot vaja on.

Pikaajalisel rendil on Amestic Autorent andnud kliendile võimaluse leping etteteatamisel lõpetada. Seda autot liisides teha ei saa, ilma et sellega ei kaasneks olulisi kulutusi. Samal ajal oleme paindlikud ning vajadusel on kliendil võimalus rentida suurem või hoopis väiksem ja soodsam auto.

Millised on eestlaste põhilised kartused auto rentimise ees?

Palju on inimesi, kes suhtuvad autorenti vägagi skeptiliselt. Ilmselt mängib seal rolli lõunamaade autorendi kultuur, kus rikkamatelt välismaalastelt proovitakse võtta algsest palju suurem summa asjade eest, millega neil tegelikult kokkupuudet ei olnudki. Just seetõttu ollakse tihtipeale kõhkleval seisukohal, kui teemaks tuleb auto rentimine.

Eesti autorendifirmades on suhtumine teine. Kuna meie rahvaarv on võrdlemisi väike, siis iga suurem autorendifirma võitleb selle eest, et olla usaldusväärne ning pakkuda oma klientidele parimat teenust. Seetõttu ei ole võimalik ühelgi autorendifirmal oma kliente tüssama hakata. Kui üks firma otsustab hakata pettusi korraldama, võib olla kindel, et selle ettevõtte klientuur kaob vägagi kiirelt just tänu moodsale infotehnoloogiale.

