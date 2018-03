Vanurid varisevad toidupoodides kokku

21. jaanuaril 1992. aastal avaldas Pärnu Postimees loo vanuritest.

Poeskäijatel vanuritel on praegu rasked päevad- järjekorrad on pikad ja trepil jalgu puhata külm. Vana daam, kel on tulnud abistada mõndagi mahakukkunut palub: pange mõned istepingid poeruumi.

Tähelepanu: Foto on illustratiivne ning pildil olev vanaproua on oma kodus õdusalt pikutamas.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumori võtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

