Tule ajalukku! 1999: sakslane hakkab Eestis hääletamist reformima

1999 aasta 18. veebruaril kijrutas Eesti Ekspress põneva loo.

28 aastane Volker Röwer on oma kodumaal Saksamaal õppinud postiliikluse korraldust. Eestis korraldab Volker postiliikluse asemel moodsat hääletamist. „See on lihtne, sest liikluse osa on mul juba selge,“ naljatleb ta.

Koos oma Eesti tuttavatega asutas ta kaasasõidukesuse, asutuse, mille toimima lükkamisele poisid peale maksavad. Moodne hääletaja, nimelt, ei seisa enam maantee ääres, käsi püsti, ega oota taeva õnnistust, et talle saadetaks hea ja lahke mitte mõrvarimõtetega küüditaja. Moodne hääletaja helistab ja lepib enne autojuhiga kokku.

NB: Foto on illustratiivne ning pildil olev härrasmees loeb tee serval raamatut, mitte ei reformi hääletamist. Kui sulle läheb aga korda, mis päriselt oluline, siis tule ajalukku. Eesti Ajaloomuuseumi sajandinäitus "Minu Vaba riik" on üllatav.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumorivõtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe vastavatud muuseumikompleksi avamise puhul teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Kõik lood leiad SIIT!