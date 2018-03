Tule ajalukku! 1986: uued vorstisordid on vallutamas poelette

Viljandi rajooni ajaleht Tee Kommunismile avaldas 6. veebruaril 1986 artikli uutest vorstisortidest.

Möödunud aastal läksid Võhma Lihakombinaadis tootmisse plaanis ettenähtud kaks uut toodet. Need olid kõrgema sordi keeduvorst "Vene" ja esimese sordi keeduvorst "Laua".

Nüüd on jõudmas meie toidulauale veel kolm uut toodet. Need on kõrgema sordi keeduvorst "Nõmme", esimese sordi keeduvorst "Mulgi" ja teise sordi poolsuitsuvorst "Sügisene".

NB: foto on illustratiivne ning nendest kahest lehmast ei tehtud 1986-ndal aastal keeduvorsti.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumorivõtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

