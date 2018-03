Tule ajalukku! | 1982: varuge koju plaastreid ja sidemeid!

Tee Kommunismile saatis 25. veebruaril 1982 välja hoiatuse.

28. veebruar on kuulutatud üleliiduliseks suusapäevaks. Eesmärk on igakülgselt populariseerida suusatamist, täita VTK normatiive ja tuua suusalumele võimalikult palju inimesi.

Ülesanne on korraldada veebruarikuu viimasel pühapäeval rohkesti kõikvõimalikke võistlusi kollektiivides, suusapäevi, - matku ja -võistlusi, temaatilisi õhtuid ning kohtumisi tippsuusatajate ja suusaveteranidega. Päeva põhiürituseks meie vabariigis kujuneb Aegviidu maraton.

Oluline teadaanne: pildil olevad noorsandid ei vajanud selle uhke püramiidi soorituse lõpus ühtki plaastrit ega sidet.

Aga mitte see ei ole tähtis. Oluline on näha, kuidas asjad vanasti päriselt käisid. Tule ajalukku ja kae järele. Eesti Ajaloomuuseumi sajandinäitus „Minu vaba riik“ on sulle avatud.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumori võtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

