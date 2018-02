Skandaal Rõngu vallas: kaks suurtalupidajat sülitavad seaduste peale

3. jaanuaril, 1945 ilmus ajalehes Postimees omamoodi uudislugu.

Rõngu valla varumisagent on esitanud prokurörile vastutusele võtmiseks kaks suurtalupidajat Oskar Hint´i ja Johan Sööt´i, kes korduvaist hoiatusist hoolimata pole oma müüginorme täitnud.

Oskar Hint´il Ülpre talust on 61 ha maad. Vili on tal suuremalt osalt pekstud, kuid 23. detsembriks polnud teraviljanormi veel sugugi täidetud. Vilja on 0. Johan Sööt´il on vili juba kaks kuud pekstud, kuid viljanormist on täidetud ainult väike osa.

NB: fotol olevad noorsandid täidavad artikli juures illustreerivat rolli ning nende näol ei ole tegemist petturitest suurtalunikega.

