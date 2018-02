Pole võimalik: riigireetur annab Eestis kontserte?

Teisel jaanuaril, 1922 ilmus Vaba Eesti veergudel erakordne lugu.

Meie lehe tänasest numbrist leiavad lugejad lühikese teate, et kommunist Eduard Sõrmus on vabalt Eestisse tulnud ja korraldab siin kontserte. Millega seda seletada, et suuremaid riigiäraandjad, nagu seda Ed. Sõrmus on, Eestisse lastakse ja veel päälegi, nagu kuulda olevat sõit spndinud kulleri vagunis, võib olla just selles millega „admiral“ M. Bleimann Venemaale sõitis.

Artikli foto on illustratiivne ning ei kätke endas kunagist riigireeturit. Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumori võtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu.

Kui sa tahad rohkem infot, kuidas vanasti asjad päriselt käisid, siis tule ajalukku. Eesti ajaloomuuseumi sajandinäitus “Minu vaba riik” ootab sind Maarjamäel. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

Eesti Ajaloomuuseum avatakse 15. veebruaril!

