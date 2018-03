Naelkummid hävitasid pealinna teed

1989. aastal 7. märtsil kirjutas Õhtuleht pealinna teede halvast seisust.

Hiljutisel kohtumisel kiievlastega ütles Mihhail Gorbatšov, et ta olla näinud hullemaidki linnatänavaid kui Ukraina pealinnas. Mõtlesin: kas ta ei pidanud mitte silmas tänavaid meil Tallnnas? Pole vist liialdatud, kui ütlen, et hullemat on raske ette kujutada. Võime küsitleda autojuhte ja kindlasti nad ühinevad minu hinnanguga.

Tahan juhtida tähelepanu sellele, et asfalti hävitavad naelkummidega autod, mis lumeta talvest hoolimata ikka šikilt ringi kihutavad. Kuhu vaatab küll linna Autoinspektsioon? Liiklusinspektorite kohus oleks panna piir mõnede ametkondade (ja osa eraautojuhtide) omavolile.

NB: Foto on illustratiivne ning sealsel veoautol pole all ka naelkumme.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumori võtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu.

