Millise vägiteoga sai hakkama Raivo Matikainen?

Tee Kommunismile kirjutas 12. märtsil 1983 väetusturvasest.

Talv on soodne põllurammu väljaveoks ja kompostide valmistamiseks. Eesti "Põllumajanduskeemia" Viljandi rajoonikoondise ekskavaatorijuht Raivo Matikainen on tõstnud veokitele 13 300 tonni väetusturvast. See veetakse kallurite ja suurtraktoritega majandite kompostiväljakutele.

NB: Foto täidab illustreerivat funktsiooni ning sellel kujutatav härrasmees ei saanud hakkama vägiteoga. Sinul on aga võimalik see siiski korda saata, tule ajalukku. Ajaloomuuseumi sajandinäitus „Minu vaba riik“ ootab sinu panust.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumori võtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe vastavatud muuseumikompleksi avamise puhul teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Kõik lood leiad SIIT!