Miljonid raisus, põhjuseks kehv paber

15. märtsil 1921 ilmus Tallinna Teatajas isemoodi uudis.

Tartu renteiste kogus üle 22 ja poole miljoni kõlbmatut raha. See pandi pakki ja saadeti Tallinnasse riigikassase. Üleüldse on rahakulumine liiga suur, milleks põhjust annab suuremalt jaolt meie raha halb paber ja teiseks et mõned rahaga hoolimatult ümber käivad.

Oluline info: Foto on illustratiivne ning ei ole seotud kehva rahapaberiga. Aga see pole oluline. Oluline on, et Eesti ajaloomuuseumi sajandinäitus „Minu vabariik“ ootab sind. Tule ajalukku.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumori võtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

