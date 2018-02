Jõuluvana šokeeris 1933. aastal Hummulis lapsevanemaid

1933. aastal ilmus ajalehes Sakala erakordne uudis.

Hummuli algkooli jõulupeol (Valgamaal) esines lastenäidendis jõuluvana punases rüüs käes punane kepp. See asjaolu on pahandanud mõningaid ringkondi ja algkooli juhataja vastu tõesteti süüdistus, et ta taotleb kommunistlikke sihte. Senini on jõuluvana esinenud Hummulis ikka hallis või mustas rüüs.

Tähelepanu. Fotol kajastuv jõulupidu koos mütsiga habemikuga on juhuslik ning neil puudub igasugune seos Hummuli intsidendiga.

Ajaloomuuseumi sajandiuudised näitavad huumori võtmes, et kõikvõimalikud ajalootõlgendused, pole veel päris ajalugu. Seeläbi toetame vaimukalt meie enda vabariigi ajalookäsitlust ja kutsume nii noori kui vanu sellega tutvuma.

Kui sa tahad rohkem infot, kuidas vanasti asjad päriselt käisid, siis tule ajalukku. Eesti ajaloomuuseumi sajandinäitus “Minu vaba riik” ootab sind Maarjamäel.

