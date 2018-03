Ennekuulmatu! Loomad rakkes raietöödel?

Noorte Hääl kirjutas 1952. aasta 9.jaanuari numbris huvitavatest arengutest metsanduses.

Kohe, kui jagati välja metsatöökohustused, asusid Põltsamaa rajooni Akadeemik Lõssenko nimelise ühismajandi liikmed raietöödele. Pidevalt töötas metsas iga päev 30 kolhoosnikut. Kuni käesoleva ajani on raieplaan ületatud 63tm võrra. Akadeemik Lõssenko nimelise kolhoosis pole unarusse jäetud ka veokohustuse täitmist. Metsaveole on rakendatud 20-30 hobust. Praegu on metsast välja veetud 154 tm puitu.

