Eesti uus Nokia: tasuta liha?

Uues Päevalehes ilmus 8.jaanuaril 1918. aastal põnev uudislugu.

Linnavalitsus on otsustanud raekoja all olevat linna lihapoodi 6 päeva nädalas lahti pidada. Nimelt leiti, et põhjust ei ole linna lihapoodi ainult maksvate müügikeelu päevade määruste järele avada, sest et nimetatud pood tõepoolest mitte kauplemiseasutus ei ole, vaid jagamise asutus, kust igal elanikul on õigus tšekkide järgi igal kuul teatav hulk liha saada.

