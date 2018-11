Varem salastatud: Rootsi piloodid kaitsesid 1987. aastal Baltimaade kohalt naasnud mootoririkkega USA luurelennukit SR-71

„Me viisime läbi tavalist rahuaegset operatsiooniharjutust. Siis küsis meie lennujuht meilt, kas me suudame vahelt võtta ja tuvastada teatud huvipakkuva objekti. Ma arvasin kohe, et see peab olema SR-71, muidu oleks ta öelnud, mis objekt see on,” rääkis üks neljast Rootsi piloodist, kes juhtumis osalesid, medali üleandmise tseremoonial.

Viggenid, mida juhtisid Rootsi õhujõudude kolonel Lars-Eric Blad, majorid Roger Möller ja Krister Sjöberg ning leitnant Bo Ignell püüdsid SR-71 kinni ja see võib olla ainus kord kui teine lennuk on SR-71 vahelt lõiganud. Kui rootslased märkasid, et see lendab vaid ühe mootoriga, „otsustasid nad abi anda, kaitstes seda potentsiaalse kolmanda osapoole lennuki eest, mis võis püüda seda ohustada.” Rootslased saatsid luurelennukit üle oma õhupiiri ja tagasid selle ohutuse.

Medali üleandmise tseremoonia toimus kolmapäeval Stockholmis ning kohal olid üks SR-71 pilootidest ja kõik neli Rootsi pilooti.

Miks vajas SR-71 relvastatud eskorti? Balti Ekspress lendas läbi Nõukogude õhuruumi iganädalaselt, mõnitades sellega Nõukogude Liidu parimaid piloote, kellel ei õnnestunud ülikiiret luurelennukit kuidagi tabada. Nõukogude õhujõududel oli Ida-Saksamaal kiirete püüdurhävitajate MiG-25PD eskadrill ning alati saadeti üks lennuk Balti Ekspressi püüdma. Relvi siiski ei kasutatud. Kui Nõukogude Liit oleks saanud haisu ninna, et SR-71 on vigane ja haavatav, oleksid nad võinud üritada seda alla tulistada.

MiG-25 Foto: Kaader videost

USA õhujõudude teatel oli see intsident kuni eelmise aastani Pentagoni poolt salastatud. Osa loost on siiski olemas raamatus „Lockheed Blackbird: Beyond the Secret Missions”. Selles mainib Rootsi õhujõudude lennujuht rootslaste katseid SR-71 vahelt lõigata ja intsidenti, kui SR-71 pildistati Viggeni piloodi poolt ühe mootoriga lendamas. See pildistaja oli ilmselt üks ülal mainitud neljast Rootsi piloodist.