Teadlased avastasid Egiptuse Cheopsi püramiidist varjatud kambri

Teadlased on leidnud Egiptuses Gizas asuva Cheopsi püramiidi seest varjatud kambri, mis on esimene selline avastus pärast 19. sajandit.

Ajakirjas Nature täna avaldatud artiklis teatab rahvusvaheline uurijate grupp, et 30-meetrine tühimik sügaval püramiidi sees asub niinimetatud suurest galeriist kõrgemal ja sellel on sarnane ristlõige. Kambri eesmärk ei ole teada, nagu ei ole teada ka see, kas see ehitati üldse mingit funktsiooni silmas pidades, vahendab Associated Press.

Teadlased tegid selle avastuse registreerides röntgenkiirte taoliselt, aga palju sügavamalt kivi läbistavate subatomaarsete osakeste – müüonite käitumist.

Cheopsi püramiid on saanud nime selle ehitaja, 4. dünastia vaarao Cheopsi (Khufu) järgi, kes valitses aastatel 2509-2483 e.Kr.

Värskelt avastatud kamber ei näi olevat ühendatud ühegi teise püramiidi siseruumiga.

Skaneerimises osalenud teadlased nimetasid avastust läbimurdeks, mis toob esile moodsa osakestefüüsika kasulikkuse arheoloogias.

Eksperdid on endiselt eriarvamustel selle kohta, kuidas püramiidid ehitati, mistõttu kutsuvad ka suhteliselt väikesed avastused esile suurt huvi.