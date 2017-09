Tallinna volikogu valimised 2002: Savisaare võim tundus vankumatu (kuid ei olnud)

2001. aastal nähti jälle suuremat lainetust Eesti poliitikas, kui areenile ilmus uus partei Res Publica. Tallinna valimistel osales see esimest korda 2002. aastal, kuid ei suutnud Keskerakonda seljatada, Riigikogu valimistel saavutati suurem läbimurre aga 2003. aastal.

Niisiis, 2002. aasta valimistele Tallinnas mindi vastu olukorras, kus Reformierakond oli aidanud Edgar Savisaarel linnapeaks saada, sisuliselt likvideerides varasema kolmikliidu (Isamaaliit, Reformierakond, Mõõdukad). Savisaare Keskerakond oli aga ligi tõmmanud arvukalt endisi koonderakondlasi ja ka venelastest poliitikuid. Koonderakond teatavasti oli tegevuse lõpetanud.

Ja valimiste järel istus volikogus vaid neli parteid, sest Res Publica tulek oli tõmmanud jalad alt Isamaaliidul ja Mõõdukatel, Keskerakond oli aga muutumas järjest tugevamaks magnetiks venelaste häältele. Kuigi seadus asetab viie protsendi peale valimiskünnise, jäi 6,8 protsenti häältest kogunud Isamaaliit ometi volikogu ukse taha

Tallinna linnavolikogu valimised 20. oktoobril 2002, volikogus 63 kohta

Loe veel

1 Eesti Keskerakond 58893 h 38.5 % 32 kohta

2 Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica 32070 h 21.0 % 17

3 Eesti Reformierakond 23254 h 15.2 % 11

4 Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 12675 h 8.3 % 3

5 Erakond Isamaaliit 10466 h 6.8 % 0

6 Rahvaerakond Mõõdukad 7537 h 4.9 % 0

7 Eestimaa Rahvaliit 5131 h 3.4 % 0

8 Vene Balti Erakond Eestis 1725 h 1.1 % 0

9 VL Sotsiaalne ja Demokraatlik Tallinn 645 h 0.4 % 0

10 Eesti Pensionäride Erakond 428 h 0.3 % 0

Üksikkandidaadid 233 h 0.2 % 0

Valimistel osales 153 057 inimest (senise ajaloo rekord, ületati küll 2009)

Keskerakonnal volikogus napp enamus 32 kohaga 63-st. keskerakond ja Reformierakond säilitasid senise koostöö ja Edgar Savisaar sai 1. novembril uuesti linnapeaks 43 poolt- ja 13-vastuhäälega. Reformierakondlane Maret Maripuu jätkas volikogu esimehena 2005. aastani.

Linnavalitsuse liikmed november 2002 - oktoober 2004:

Linnapea - Edgar Savisaar

Abilinnapea - Rein Lang, lahkus ametist 21.03.2003

Abilinnapea - Toivo Ninnas, lahkus ametist 05.02.2004

Abilinnapea - Vladimir Panov, lahkus ametist 17.04.2003

Abilinnapea - Aivar Pärna, lahkus ametist 13.05.2004

Abilinnapea - Anders Tsahkna, lahkus ametist 30.09.2004

Abilinnapea - Toomas Vitsut

Abilinnapea - Margus Allikmaa, 17.04.03-16.05.2004

Abilinnapea - Jüri Ratas, alates 17.04.03

Abilinnapea - Peep Aaviksoo, alates 05.02.04

Abilinnapea - Tatjana Muravjova, alates 13.05.04

Abilinnapea - Kaia Jäppinen, alates 13.05.04

2003. aastasse jäi küll Vladimir Panovi pistiseskandaal (milles teda küll kunagi süüdi ei mõistetud) ja Savisaare infarkt, kuid 2004. aasta sügisel nähti ootamatut mullistust ka Tallinna poliitikas.

Varasem abilinnapea Rein Lang süüdistas Savisaart, et see on Vene võimu käepikenduseks Eestis. Keskerakonnast lendasid sisetülide käigus välja nn sotsiaalliberaalid (Sven Mikser jt), siis liitusid mõned keskerakondlased Rahvaliiduga. Sellega oli aga Savisaar oma enamuse volikogus kaotanud, ja ta tagandati 34 häälega ametist.

Edgar Savisaar ja Tõnis Palts Foto: Priit Simson

Uus võimuliit (Res Publica, Reformierakond, Rahvaliit) tõi linnapeaks tagasi Tõnis Paltsi. Teda toetas 38 linnavolinikku.

Tallinna linnavalitsus: oktoober 2004 - november 2005

Linnapea - Tõnis Palts

Abilinnapea - Peep Aaviksoo, lahkus ametist 23.03.2005

Abilinnapea - Tatjana Muravjova, lahkus ametist 21.02.2005

Abilinnapea - Kaupo Reede, lahkus ametist 15.03.2005

Abilinnapea - Diana Ingerainen

Abilinnapea - Vladimir Maslov, lahkus ametist 23.03.2005

Abilinnapea - Ülle Rajasalu, lahkus ametist 15.03.2005

Abilinnapea - Hanno Pevkur, lahkus ametist 23.03.2005

Abilinnapea - Toivo Promm

Abilinnapea - Aivar Reivik

Abilinnapea - Jüri Ratas

Abilinnapea - Kaia Jäppinen

Abilinnapea - Toomas Vitsut, lahkus ametist 20.04.2005

Abilinnapea - Taavi Aas

2005. aasta märtsist aprillini oli Savisaar teist korda Tallinna Linnavolikogu esimees. Seejärel pandi volikogu juhiks Toomas Vitsut, lausa 43 poolthäälega.

Linnavolikokku valitud liikmed (2002, ei sisalda hilisemaid asendusi):

Eesti Keskerakond (32)

Vladimir Panov

Robert Lepikson

Viktor Vassiljev

Siiri Oviir

Eino Baskin

Toomas Vitsut

Lauri Laasi

Marika Tuus

Liina Tõnisson

Edgar Savisaar

Pavel Starostin

Nelli Privalova

Olev Laanjärv

Tatjana Vassiljeva

Jevgeni Karavajev

Jüri Trumm

Vitali Faktulin

Aleksandr Beloussov

Erika Salumäe

Helle Kalda

Margarita Tšernogorova

Dimitri Klenski

Peeter Kreitzberg

Heimar Lenk

Toivo Tootsen

Vilja Savisaar

Vladimir Velman

Ain Seppik

Vladimir Kukk

Nikolai Kazakov

Richard Sikk

Larissa Novožilova

Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica (17)

Juhan Parts

Kaupo Reede

Tõnis Palts

Indrek Raudne

Sven Sester

Andres Kork

Ken-Marti Vaher

Tiit Matsulevitš

Aleksei Budõlin

Olav Aarna

Urmas Reinsalu

Margus Metstak

Ülo Tuulik

Siim-Valmar Kiisler

Jaanus Rahumägi

Arvi Altmäe

Tarmo Leinatamm

Eesti Reformierakond (11)

Tatjana Muravjova

Toivo Ninnas

Rein Lang

Signe Kivi

Märt Rask

Maret Maripuu

Urmas Paet

Keit Pentus

Kaljo Kiisk

Ülle Rajasalu

Mati Eliste

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei (3)

Vladimir Afanasjev

Leonid Mihhailov

Jevgeni Tomberg