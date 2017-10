Saudi Araabia kroonprints: islamit ootab meie riigis ees suur muutus

Saudi Araabia troonipärija Mohammed bin Salman ütles Briti lehele The Guardian, et ultrakonservatiivne riik ei ole viimased kolmkümmend aastat „normaalne“ olnud.

Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud selgitas, et viimase kolmekümne aasta ülirange doktriin ja range elukorraldus on selle tulemus, et Saudi Araabia liidrid ei teadnud, kuidas käituda 1979. aasta Iraani revolutsiooni järel. Nüüd peab aga Saudi Araabia kroonprintsi sõnul naasma „mõõduka islami“ juurde. Bin Salman palus ülemaailmset tuge, et karmi korraga absoluutsest monarhiast jälle avatud ühiskonnaga maa saaks, kus oleks rohkem kodanikuvabadusi ja kuhu tuleksid ka investorid.

„Me oleme G20 riik, üks maailma suurimaid majandusi,“ ütles Bin Salman eile alanud investeerimiskonverentsi Future Investment Initiative avapäeva järel, mille raames teatati 500 miljardi dollarise mahuga sõltumatu majandustsooni nimega Neom loomisest Saudi Araabia, Egiptuse ja Jordaania piirile. „Me asume kolme maailmajao piiril. Saudi Araabia paremaks muutmine tähendab terve piirkonna aitamist ja maailma paremaks muutmist.“

Äärmuslik mõtteviis tuleb hävitada

Varem ütles kroonprints veel, et 70% protsendi saudidest on alla 30 aasta vanused ja "ei ole mõtet järgmised 30 aastat ekstremistliku mõttelaadiga võidelda, vaid see tuleb kohe hävitada."

Loe veel

Sel aastal troonipärijaks nimetatud 32-aastase Bin Salmani kommentaarid käivad käsikäes tema plaanidega oma autoriteeti tugevdada, jättes kõrvale vaimulikud, kellest kroonprints usub, et nood pole ta toetamisega hakkama saanud. Ühtlasi nõuab kroonprints oma eelseisva 15-aastase reformiprogrammi jooksul vastutavatelt ametnikelt täielikku lojaalsust. Nagu The Independent kirjutab, on Saudi kuningakoja ja vaimulike vahelise tugeva sideme murdmine reformides kesksel kohal – just usumehed on need, kes on riigi profiili kujundanud. Kroonprints aga soovib tugeva sideme usuliidritega murda ja keskenduda rohkem noortele.

Naised lubati lõpuks rooli

Mõned senised tabuteemad on juba murtud, millest vast olulisem on see, et eelmisel kuul lubati naistel lõpuks autosid juhtima hakata.

Bin Salman on korduvalt rõhutanud, et ilma uutlaadi sotsiaalse leppeta kodanike ja riigi vahel ei tule ka majanduslikust rehabilitatsioonist mitte midagi välja. „Meil on vaja noortele sotsiaalne elu anda,“ ütles üks kõrge Saudi ametnik. „Neil peab olema võimalus meelt lahutada. Noored on tõrksad ja neil on igav. Naised peavad olema saama ise autoga tööle sõita. Ilma selleta oleme me kõik hukule määratud ja kõik teavad seda – välja arvatud võib-olla inimesed väikestes linnades. Aga küll nad õpivad.“

Saudi Araabiat valitsetakse lähtudes puritaanlikust vahhabismist, mis on sunniitliku islami üks vorme. Vahhabismi looja oli 18. sajandil elanud salafistlik teoloog Muhammad ibn Abd al-Wahhabi ja tema algatatud ultrakonservatiivne usuliikumine eitab absoluutselt igasuguseid uuendusi. Al-Qaida ja ISIS on samuti just vahhabismi äärmuslikud versioonid omaks võtnud.

Rahvusvaheline üldsus on liberaliseerimisväidete osas siiski skeptiline, kuna kõva käega usujuhtidel on riigis jätkuvalt palju mõjuvõimu.