Putin andis 2014. aastal käsu reisilennuki allatulistamiseks, sest pardal oli pomm ja sihtmärk oli Sotši olümpia

Venemaal lähenevad presidendivalimised, milleks valmistub ka praegune president Putin, kes asjatundjate väitel ei kavatsegi veel võimu käest anda.

Et aga natuke head turundust kulub ära ka muidu meie idanaabrite juures absoluutset võimu hoidvale Putinile, siis on hiljuti veebi jõudnud mõne aasta tagune lugu, mis teda heast küljest näitab.

Venemaa president Putin meenutab veebi jõudnud dokumentaalfilmis, et andis 2014. aastal oma loa reisijalennuki allatulistamiseks, kuna see kandis olemasoleva info kohaselt pommi ja oli sihtkohaks valinud Sotši taliolümpia avatseremoonia, mida jälgis kohapeal ca 40 000 inimest.

"Mulle öeldi, et Ukrainast Türki suundunud reisilennuk on kaaperdatud ja selle toimepanijad nõudsid maandumist Sotšis," meenutab Putin. "Turvaprotokoll näeb ette, et sellises olukorras tuleb lennuk alla tuua, nii et ma ütlesin oma abilistele, et käituge vastavalt protseduurile."

Õige pea sai president aga telefonikõne, mille järgi selgus, et see on valehäire, milel põhjustas purjus reisija.

Lennuk jäi alla tulistamata; see oli Turkish Pegasus Airlinesi Boeing 737-800, millel viibis 110 reisijat.

Putini loo õigsust kinnitab Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, teatab Reuters.

Loe veel

Sarnase, aga palju kurvema lõpuga loo avaldas Forte ka tänavuse taliolümpia ajal: kuidas Põhja-Korea valmistas 1987. a Souli suveolümpiaks ette spioone, kelle eesmärk oli reisilennuk õhku lasta ja üritus loodetavasti nurjata. Töö oli edukas, lennuk koos 115 reisijaga hävis, aga olümpia siiski toimus.