Päts ja Tõnisson - võrdleme, kumb neist rohkem Eesti riigi heaks ära tegi

Enamik meist on kuulnud nende kohta nõukogudeaegse propaganda väljamõeldisi. Konstantin Pätsi isikusse suhtumist on hiljem määranud ka kaks üsna vastuolulist autorit William Tomingas ja Magnus Ilmjärv. Jaan Tõnissoni kohta kipub avalikkuse mälu isegi tuhmuma. Kuid nii nagu nad esindasid vastasleere 1905. aasta revolutsioonilistel päevadel, olid need kaks meest vastakuti 1940. aastani välja.