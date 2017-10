Need tunnustamata riigid on end viimastel aastakümnetel iseseisvaks kuulutanud

New Yorgi Vabadussammas sümboliseerib üht kuulsaimat iseseisvuskuulutust 1776. aastast. AFP / Scanpix

Iseseisvust on antud, kuigi veel sagedamini on tulnud iseseisvus lausa kätte võidelda, sest uue riigi loomine ei ole just rahvusvahelisse õiguskorraldusse sisse kirjutatud. Ometi on 1917. aasta 64 iseseisva riigi asemel täna maailmakaardil ligemale kakssada riiki ja neid, kes omariiklust nõuavad, jätkub ridamisi. Ilmneb, et territoriaalse terviklikkuse säilitamine pole just absuluutne mõiste.