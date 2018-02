KATKEND RAAMATUST | Kaheksa põnevat lõiku ja fotot Mark Sinisoo raamatust "Eestiaegsed asjad"

Eesti vabariigi sünnipäeva eel avaldab Forte kaheksa lõiku ja fotot Mark Sinisoo raamatust "Eestiaegsed asjad". Raamatuse on koondatud 120 asja, paika või lugu 1920-1930ndate aastate Eestist. Need on esemed, inimesed või koguni lõhnad, mis tagantjärele kehastavad möödunud aega.