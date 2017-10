Iseseisvumine kestab enam kui 26 aastat? Mis järgneb Kataloonia iseseisvuskuulutusele

Katalaanid omavad õigust vaid ajaloolistest relvadest tulistada. AP / Scanpix

Tõenäoline stsenaarium - Kataloonia valitsus kuulutab kohe välja Kataloonia Vabariigi iseseisvumise, mida Hispaania valitsus keeldub tunnistamast. Võim Kataloonia territooriumil on nende vahel jagatud, on struktuure, mis alluvad Barcelonale ja on struktuure, mis alluvad Madridile. On selge, et konflikt on paratamatu, küsimus on vaid selles, mil määral suudetakse vägivallast hoiduda.