Hispaaniale alistatud Kataloonia teeb viienda katse iseseisvaks riigiks saada

Kataloonia iseseisvuslaste lipp Estelada on saanud oma kuju aastal 1918 AFP / Scanpix

Selle oma iseseisvust nõudva regiooni pindalaks on 32 108 ruutkilomeetrit, ehk kaks kolmandikku Eestist. Elab seal 7,5 miljonit inimest oluliselt jõukamalt kui elatakse Eestis. Kuid hoolimata sellest, et katalaanid on eraldi rahvana eksisteerinud kaheksandast sajandist peale, pole neil tänaseni olemas oma riiki.