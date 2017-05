FOTOD ja KIIRVAATES VIDEO: Ajaloomuuseumi Filmimuuseumi hoone on kohe valmis ja punane vaipki maas!

Uus Ajaloomuuseum avatakse 2018. aastal Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks. Muudatusi toimub Maarjamäel pea iga päev, uusi hooneid ja eksponaate kerkib nagu seeni peale vihma.

Eesti Filmimuuseum asutati 2006. aasta sügisel eesmärgiga väärtustada Eesti filmiajalugu. Muuseumi kogude ekraniseeringutes on kasutatud kõiksugu põnevat kraami. Muuseumil polnud varem oma hoonet, kuid kohe-kohe on valmimas Eesti Filmimuuseumi maja, mille ehitamisest valmis ka kiirendatud video. Filmimuuseumisse hakkab juhatama läbi pargi kulgev temaatiline filmiallee, mida läbiv punast vaipa meenutav kate valmis just eelmisel nädalal!

Eesti Filmimuuseum avatakse Maarjamäel juba tänavu oktoobris. Sinna viiva allee äärde on kerkinud humoorikad skulptuurid, mis on meie filmiajaloost inspireeritud. Osad on pühendatud eesti filmi meesnäitlejatele ja naisnäitlejatele, teised aga inspireeritud filmidest nagu «Karujaht Pärnumaal», «Viimne reliikvia», «Kevade» ja «Mandariinid» ning Priit Pärna loomingust.

Allee ääres on filmiprožektoreid meenutavad valgustid, mis koos punase vaiba ja skulptuuridega aitavad juba enne hoonesse sisenemist külastajatel teemasse sisse elada. Sissepääsule osutab eemalt paistev sümboolne filmiprojektor.

Nüüd jätkub töö Eesti Filmimuuseumi esinäitusega „DUUBEL 1!“

