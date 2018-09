137 aastat enne Estoniat viis laevahukk Soome lahel samuti märga hauda üle 800 inimese

Igaüks mäletab Estonia katastroofi 1994. aastal, kui Soome lahe ajaloo suurimas laevaõnnetuses hukkus 852 inimest, vahendab Iltalehti.

Pea sama ränk õnnetus on aga Soome lahel juhtunud juba kord varem. See oli Vene sõjalaeva Lefort hukk. Sellest õnnetusest ei ole aga palju juttu olnud, sest see leidis aset juba 1857. aasta 22. septembril. Eelmisel laupäeval möödus sellest õnnetusest 161 aastat.

Sarnaselt Estoniale uppus ka Lefort rängas sügistormis. Ka kuupäevad langevad samale nädalale, sest Estonia läks põhja 28. septembril. Õnnetusi ühendab ka hukkunute arv, sest Lefort viis märga hauda 826 sõdurit koos naiste ja lastega.

Kuigi Lefort uppus Suursaare ja Tütarsaare lähistel ja selle hukku nähti teistelt laevadelt, jäi täpne uppumispaik selgusetuks. Vrakk leiti kogemata, kui otsiti Teise maailmasõja ajal uppunud allveelaeva.

Vrakki uurinud sukeldujaid üllatas, kui hästi see on säilinud. Lefort lamab merepõhjas õigetpidi. Külmas väikese hapnikusisaldusega vees on laevakere säilinud. Traagilise öö sündmusi meenutavad vaid murdunud mastid. Seda meenutavad ka luukered ja pealuud, mida on vrakil näha. Sukeldujad sattusid tekil kokku ka luukerega, millel olid endiselt jalas nahksaapad.