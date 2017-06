VIDEO: Kas sina kasutaksid? Näitusel "100 Soome asja" püüab pilku plastmassist saunaviht

Ajaloomuuseumis avatakse sel nädalal näitus "100 Soome asja," mis viib vaataja jalutuskäigule läbi Soome ajaloo erinevate perioodide. Üht humoorikamat leiutist tutvustab Soome Insituudi juhataja Anu Laitinen.

"Ma ise ei tea küll kedagi, kes oleks seda vihta kasutanud, aga mulle on öeldud, et see läks 90-ndate alguses populaarseks, eriti kuna teda saab masinas pesta ja mitmeid kordi kasutada," räägib Anu Laitinen plastmassist saunavihast. Vaata videost!

Soome 100. juubeliaastale pühendatud näitus Maarjamäe lossi tallihoones on avatud laupäevast kuni 20. augustini 2017. Näituse on kureerinud kirjanik Anna Kortelainen ja disainer Pekka Toivanen.

Rohkem pilte näitusest leiab galeriist: