ÜLESKUTSE | Vii oma Titanicu t-särk või Rummu Jüri pildiga vana telefonikaart Filmimuuseumisse

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel teeb tänavu oktoobris Maarjamäel uksed lahti Eesti Filmimuuseum. Esimese püsinäituse jaoks palub muuseum kõigi eestlaste abi nii kohalike kui maailmas tuntud filmimeenete leidmisel.

Filmimuuseumi esimene püsinäitus „Duubel ÜKS“ võtab filmitegemise protsessi pulkadeks lahti ja jagab filmimise ning filmitegijate saladusi. Protsessi viimaseks etapiks on teadupärast järelproduktsioon, turundus ja kõik see, mis aitab filmikunsti lõpuks erinevate sihtgruppideni viia ja ka tulihingelistel austajatel oma kiindumust maailmaga jagada. Eesti filmide puhul on filmidega seotud meened pigem erand.

Olukorda on viimasel kümnendil muutnud üks Eesti tuntumaid joonisfilmitegelasi Lotte. Seega on igale Eesti lapsevanemale ilmselt tuttav olukord, kus laps tirib jälle poes Lotte kohukest, limonaadi või kaisulooma ostma.

Või meenutagem, kuidas miljonid nõukogude mehed rebisid ajakirjast blondi filmidiiva Eve Kivi pilte, et neid knopkaga voodi kohale kinnitada. Ja ehk keegi mäletab ka seda, kuidas 90ndatel sai telefoniautomaati susatud Hannes Kaljujärve kehastatud Rummu Jüri pildiga telefonikaart?

Kuid lisaks eestimaistele filmidele on mitmete inimeste mällu sööbinud Hollywoodi kassahittidega seotud meened, mida ihaldas ka Nõukogude Eesti kinopublik - Star Warsi mõõgad, Batmani kellad jpm.

1996. aastal ilmunuf filmi "Fargo" disainiga kampsun Disainer Middle of Beyond.

Eesti Filmimuuseum palub kõigi eestlaste abi viimase 50 aasta jooksul soetatud nii kohalike kui maailmas tuntud filmimeenete leidmisel.

Fotomaterjali meenete kohta ootab filmimuuseum meiliaadressile filmimuuseum@ajaloomuuseum.ee või postitusena Facebooki lehele. Vajadusel tuleb muuseum pildistamisel abiks!

Fotod lahedaimatest meenetest eksponeeritakse Filmimuuseumi uuel näitusel „Duubel ÜKS“ ning kõigi saatjate vahel loositakse välja tasuta perepiletid Eesti Filmimuuseumisse!

