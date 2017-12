Teemasid, mida arutada vanemate sugulastega pühade ajal

Jõulud ning aastavahetus on alati aeg, kus veedetakse pikki tunde ja päevi lähedaste seltsis. Selleks, et jutt laua taga otsa ei saaks ning perede pildid ja lood kaotsi ei läheks, toome teieni leide Eesti Ajaloomuuseumi fotoarhiividest, mille kohta ka oma perearhiividest infot otsida.

Milliseid ameteid on pidanud suguvõsa esivanemad?

Aastate jooksul on töömaastik olnud pidevalt muutumas, ning paljud ametid mida meie esivanemad pidasid on nüüdseks välja surnud ning asendunud paljude varem unenägudeski uskumatuina näinud töödega. Seetõttu on tähtis, et iga amet ja mälestus tööst talletatakse!

Nõiad (kojanaised) 1910- 20; Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Kust on saadud perekodu mööbel?

Tihti on suur osa vanast mööblist valmistatud mõne kohaliku meistri või nüüdseks rariteetseks muutunud eestiaegsete firmade poolt, nagu seda oli Lutheri mööblivabrik. Kes teab, ehk on vanaema saunas aastaid seisnud puutool hoopiski väärt väikest varandust?

Tisler, 1940 Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Milliseid traditsioone on peres varem peetud?

Eestis on uskumatu hulk erinevaid mõjutajaid, mis on tingitud meie geograafilisest asendist ja kirjust minevikust. Seega on aegade jooksul igapäevaseid muutusid olnud paljudes peredes mitmeid. Põnevaid lugusid vanaema vanaemast ning teistest esivanematest on alati põnev kuulata, need aga kipuvad aja jooksul kaotsi minema. Seega tuleks pere lood kõik kirja panna!

Kõplajad, 1954 Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Otsida ja korrastada vanad fotoalbumid!

Tihti jäävad vanad pildid karpidesse või pildiallkirjadeta albumitesse ning jäävadki konteksti või nimedeta. Selleks, et pere lugu oleks hästi teada ning dokumenteeritud, võib kasutada jõuluaega, et vanad pildid üles leida ning kõikvõimalikud faktid ja inimesed albumitesse talletada!

Jõuluvana ja päkapikk Koplis, 1920ndad Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Millised on pere väärisesemed?

Mis kuulus vanaema veimevakka? Millise teki vanavanaema ise tikkis? Tihtipeale võib mõni ese, mis kontekstita eks silma ei hakkagi, olla hoopis omamoodi varandus. Avastades vanade panipaikade sisu ning koos vanemate sugulastega asju uurides saab nii mõndagi teada inimestest, kes enne meid on olnud-elanud.

Jalgrattasõit 1955. aastal Foto: Eesti Ajaloomuuseum

Millised on pereliikmete mälestused ajaloolistest ja muidu tähtsatest sündmustest?

Suurte sõdade, igapäevaelu ning isegi koolivormide osas on inimestel erinevad mälestused, kuna vähe on asju mis kõigil täpselt samamoodi meeles on. Seega tuleks kõik väiksemadki detailid kirja panna, et võimalikult hästi mõista toonast elu-olu. Kas filmida, lindistada või kirjutada - peaasi, et oleks olemas!