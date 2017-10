Punase vaiba lugu: tähtis detail nii Vana-Kreeka näidendis kui Hollywoodi filmimaailmas

Kuigi oleme harjunud punast vaipa auhinnagaaladel ja filmide esilinastustel kohtama, jääb selle ikoonilise põrandakatte loo algus kaugele minevikku.

Aishülos on üks kolmest antiikaja Kreeka tragöödiakirjanikust, kelle tervikteoseid on tänapäevani säilinud. Tema näidendis "Agamnemnon" naaseb kuningas peale Trooja sõda koju oma kättemaksuhimulise naise juurde, kes on tema jaoks valmis pannud punase gobeläänist raja.

Kuningas küll kahtles punasele vaibale astumises, kuna ta on "inimene, surelik" ja mitte jumal, kuid siiski astus sellele verekarva teele ning pidi seda peagi kahetsema. Tegemist on esimese märkimisväärse korraga, kui seda põrandakatet mainiti.

Hiljem, renessanssi ajal oli punane kuninglikuks värviks ning figureeris tihti maalidel, kus kujutati pühakuid, aadlikke või mõnd tähtsat sündmust. Põhjuse värvi prestiižuseks andis ka selle hankimise hind, kuna veripunast tooni saada oli keeruline ja kulukas. Hinda tõstis asjaolu, et seda saadi putukatest.

Nicole Kidman Emmyde jagamisel 2017. aastal Foto: Jordan Strauss, AP

Siiski muutus punane vaip Ameerikas traditsiooniks alles 20. sajandi esimeses pooles, kui 1921. aastal USA presindendi James Monroe jaoks laotati laiali punane vaip, kui too paadisõidult naases. Peale seda oli karmiinikarva põrandakate tavaliseks nähtuseks kõrge profiiliga üritustel, kus külalisteks olid tähtsad poliitikud ja külalised.

1920. aastatel hakati punast vaipa seostama filmimaailma ja Hollywoodiga, ning üks esimesi filme, mille staarid said selle ikoonilise teekonna ette võtta olid "Robin Hoodi" näitlejad, eesotsas peaosas olnud Douglas Fairbanksiga.

"Mandariinid" Oscaritel Foto: Toivo Tänavsuu

1961. aastast hakati Oscarite jagamisel punast vaipa kasutama ning mõned aastad hiljem hakati ka televisioonis näitama külaliste saabumist. Sellest hetkest alates oli punane vaip rahvusvaheliselt tuntud filmimaailma osa, ilma milleta ei möödu enam ühtki tähtsat auhindade jagamist.

Ka valmivasse Eesti Filmimuuseumisse viib punane vaip, mida mööda saab Maarjamäe väravatest läbi skulptuuride allee Eesti Hollywoodi.

Filmimuuseum Foto: Madis Veltman