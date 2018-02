Pilk tagalasse: vaata kuidas veel päev enne avamist Eesti Ajaloomuuseumis näitusele viimast lihvi antakse!

15. veebruaril avatakse külastajatele uuenduskuuri läbinud Eesti Ajaloomuuseum vabriigi 100. sünnipäevaks pühendatud näitusega "Minu vaba riik".

Ajalooline Maarjamäe loss pole vist kunagi nii kaunis välja näinud kui peale oma uuenduskuuri. Päev enne avapidu ning rahvavale avamist on saginat täis - igaüks omas nurgas oma asjatoimeetuste kallal, et õigel ajal ikka külastajatele uksed avada.

Näitus "Meie vaba riik" on meist endist ja meie riigis. Milline on olnud teekond oma riigini, kuidas on seda üles ehitatud, kaotatud ja jälle leitud, alustades aastast 1905 kuni tulevikuni välja. See kõik toimub läbi mälestuskildude, esemete, filmikaadrite kui ka näituseruumides valitsevate meeleolude kaudu. Seda kõike saab minna Eesti Ajaloomuuseumisse Maarjamäele alates neljapäevast, 15. veebruarist vaatama.

Kokku läbib näitus üheksat ruumi, millest igaühel oma aeg ning lugu. Lapsed saavad aega veeta põnevas Laste Vabariigis, kus igal mängul on oma õppetund.

Piilu galeriist, kuidas lähevad ettevalmistused:

Loe veel

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe muuseumikompleksi avamiseni vabariigi 100. sünnipäeval teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Muuseum avatakse peale suuri muutusi külastajatele 15.veebruaril koos uue näitusega. Kõik lood leiad SIIT!