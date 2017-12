Laste Vabariik õpetab pisikestele poliitikat ja riigijuhtimist koos ükssarvikust õpetaja ning teiste toredate tegelastega

Veebruaris avatakse uuenenud Eesti Ajaloomuuseum ning koos sellega ka Laste Vabariik, kus iga mudilane saab tunda, mida tähendab riigijuhtimine ning kuidas olla hea president.

Laste Vabariik asub maakera laulupoolusel Niks-Naksi maailmajaos Ilusa Hallmere ääres, naaberriikideks Vigurjas Vahvariik ja Tasamõurikute Rõõmuriik. Laste Vabariigi territoorium on vägagi suur, kuid üsnagi väike, selle pealinn on Sedateabigaüks ja selle riigi kodanikud on lapslased.

Kerri Ajaloomuuseum

Lapslased aitavad hääletada tähtsate riiklike otsuste üle, nagu näiteks kas ehitada veepark või mitte ning valitakse ka esinduskogu. Lisaks on seal ka kuus tegusteeriumit, kus tööd juhitakse peategutseja poolt. Olemas on ka oma kohus, kus otustatakse halbade tegude tegijatele karistusi. Lisaks tuleb neil tegeleda eelarve tasakaalus hoidmisega, tööde jagamise, valimiste korraldamise ning ka mõtete mõlgutamisega tuleviku üle oma riigis.

Suur osa lapslastest on lapsed, suur osa aga laste sõbrad. Laste Vabariigis kehtib rahva võim. Kord igamingiaja tagant valivad lapslased endi seast riiki juhtima riigikogu ehk esinduskogu, ministrid ehk tegutsejad ja presidendi. Kandideerida võivad kõik lapslased.

Šu-Šu Ajaloomuuseum

Sel ajal, kui esindajad, tegutsejad ja president Laste Vabariiki juhivad, saavad ülejäänud lapslased tegelda oma igapäevaste asjadega, nagu näiteks mängida, õppida, mureleid müüa, tänavaid pühkida või pilvi uurida. Lapslaseks loetakse igaüks, kellel on Laste Vabariigi pass või ID-kaart.

Ringi liigub Laste Vabariigis igasugu tegelasi - noor teadlane ja asjade uurija Kerri, ükssarvikust kooliõpetaja Sander, kunstnik ja koomiksitegija Rosalie, õde ja vend Šu ja Šu ning ringirändurist Sinine lõvi.

Sinine lõvi Ajalloomuuseum

