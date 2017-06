Kelle usk on õige? Ajaloomuuseum tähistab 500 aasta möödumist reformatsioonist

Martin Lutheri monument Wittenbergis Foto: Shutterstock

Ajaloomuuseumi uus näitus "Kelle usk on õige?" viib külastaja tagasi reformatsiooni algusaega, 16. sajandisse, mil muretseti õndsaks saamise pärast. See oli aeg, mil puhta südametunnistuse omandamiseks ei piisanud indulgentsi ostmisest ning vaieldi, kes või mis on kristliku õpetuse ülim autoriteet ja kelle usk on õigem.