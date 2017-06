INTERAKTIIVNE VAAS | Eesti NSV kinkis Stalinile 70. sünnipäevaks vaasi kirjaga: Stalin - see on rahu!

Ajaloomuuseumi suurtes kappides leidub nii mõndagi põnevat. Üheks tähelepanuväärsemaks on kuulsa Maks Roosma graveeritud Stalini portreega vaas, mille veidi suurem versioon riigijuhile sünnipäevaks kingiti.

Maks Roosma oli andekas klaasikunstnik, kelle tööd pälvisid ülemaailmset tunnustust. Ta lõpetas 1936. aastal Tallinna kunstitööstuskooli graafika erialal ning suunati oma erakordse võimekuse tõttu Eesti Kultuurkapitali stipendiaadina Tšehhoslovakkiasse Haida klaasitööstuskooli end täiendama. Seal graveeris ta oma esimese portreena Konstantin Pätsi profiili. See säratahkudega böömikristallist karikas kingiti 1938. aastal presidendile juubelipäevaks. Alates 1938. aasta sügisest sai Roosma Riigi Tarbe- ja Kujutava Kunsti Kooli klaasikaunistuseriala juhatajaks, kus ta töötas kuni 1970. aastani.

10 aastat hiljem oli Roosma aga sunnitud kujutama Jossif Stalinit, kellele kingiti Eesti NSV poolt 70. sünnipäevaks plastilise graveeringuga kristallvaas. Ajaloomuuseumi arhiivis on olemas selle 72 sentimeetrise vaasi vähendatud versioon 1951. aastast. Vaasi esiküljelt saab lugeda "Stalin - see on rahu!" ning tagumisel küljel on kiri "Rahu jõud on võitmatud!" On ütlematagi selge, et vaasi kujundamine oli vägagi keeruline ja stressirikas ülesanne, mistõttu pidi tulemus olema õige meelsuse ja sõnumiga.

