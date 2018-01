FOTOD | Vaata ja imetle, millised olid eestiaegsed Langebrauni suveniirnõud, kujutades Elva supelranda, Kuresaart ja Vilsandi lindudepealinna

Nikolai Langebrauni nimi ei vaja pikka tutvustust ning kuulsa portselanitööstuse toodangut võib leida paljudes Eesti peredes. Eesti Ajaloomuuseumisse on aga aja jooksul kogunenud hulganisti suveniirnõusid, mis üheskoos moodustavad muljetavaldava kollektsiooni.

Portselani ei ole Eesti tööstuslikult kunagi valmistatud, kuna tehnoloogiline protsess on keerukas ja vajaminevat peenliiva meil ei leidu. Küll aga on tänini hinnatud Nikolai Langebrauni Portselanitööstuses kaunistatud esemed.

Langebraun Eesti Ajaloomuuseumis Foto: Vahur Lõhmus, Eesti Ajaloomuuseum

Saksamaa, Tšehhoslovakkia ja Soome tuntud vabrikutes valminud portselanitoorikud dekoreeriti siin kas kirju- ja terastrükki, harvem käsimaali kasutades. Lisati ettevõtte märk. Soodsate tollimaksude tõttu oli Langebrauni nõude hind kuni 30% odavam välismaisest ja ettevõtte toodang sai kiiresti väga populaarseks.

Langebraun Eesti Ajaloomuuseumis Foto: Vahur Lõhmus, Eesti Ajaloomuuseum

Suvitushooajal valmistati suurte partiidena erinevate Eesti linnade ja kuurortide piltidega suveniirnõusid, nii sise- kui välismaiste turistide tarbeks. Kujutatud on nii Pärnut, Narva-Jõesuud, Kuresaart, Elva supelranda, Petseri kui ka Pirita kloostreid, Haapsalut ning palju teisi. Muuseas on jäädvustatud ka Vilsandit, mida on jäädvustatud kui lindudepealinna.

