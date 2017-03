FOTOD: Ajaloomuuseum alustas massiivse Evald Okase pannoo restaureerimist!

Sel nädalal alustati Eesti Ajaloomuuseumis suurte renoveerimistööde käigus ka spetsiaalselt muuseumi jaoks maalitud Evald Okase pannoo restaureerimist.

Evald Okas maalis monumentaalse teose „RAHVASTE SÕPRUS“ spetsiaalselt Eesti NSV Ajaloo- ja Revolutsioonimuuseumi jaoks, mis avati 1987. aasta lõpul Maarjamäe lossis. Eesti NSV Kultuuriministeeriumi poolt tellitud ajastu vaimule vastav paraadne pannoo pidi saama uue ekspositsiooni suurima saali olulisimaks kujunduselemendiks, mis kinnistaks muuseumi ideelist sõnumit. Kujutatavad teemad kirjutas üksikasjalikult ette Eesti Kommunistliku Partei ideoloogiaosakond.

Okase pannoo restaureerimine ajaloomuuseumis Foto: Madis Veltman

Kunstiteadlase Juta Kivimäe on Evald Okase pannoo puhul välja toonud, et suureformaadiline monumentaalteos on kunstilise tervikuna õnnestunud ja oma ajastu ideoloogilise kunsti hea näide. Maarjamäe lossi endisesse ajaloolisse suvesaali loodud pannoo täitis formaalselt kõiki autorile esitatud nõudeid. Nõutav oli rahvaste sõpruse kajastamine, sest koos muuseumi renoveerimisega oli ajaloolise hoonetekompleksi ümber kavas rajada Rahvaste Sõpruse park ja Maarjamäe obeliskini kulgev Sõpruse allee.

Okase pannoo restaureerimine ajaloomuuseumis Foto: Madis Veltman

Tänaseks on sellest saanud muuseumieksponaat, mis kõneleb nõukogudeaegsest propagandamasinast. Eesti Ajaloomuuseumi ülesandeks on säilitada meie mineviku lugu ning nõnda on ka see teos just seal kus ta olema peab – muuseumis.

Loe veel

Okase pannoo restaureerimine ajaloomuuseumis Foto: Madis Veltman

Pannoo valmis 1987. aastal ja on aegade jooksul saanud nii väiksemaid kui suuremaid kahjustusi. Pannoo üldseisund on konservaator Hilkka Hiiopi arvamusel siiski rahuldav. Ent teos on mustunud ja kaetud ehitustolmuga, esineb enamasti väiksemahulisi mehaanilisi kahjustusi ja kadusid. Lisaks on tekkinud maalingusse 3 vertikaalselt seina läbivat pragu, mis ei näi küll tekitavat maalingule staatilisi probleeme, küll aga on pragude ümber irdunud värvikiht. Kohati on lahti tulnud pannoo üla- ja allääres maalingufragmente. Need probleemid tuleb restaureerimistöö käigus lahendada, et teost oleks võimalik ka edaspidi eksponeerida.

Okase pannoo restaureerimine ajaloomuuseumis Foto: Madis Veltman

Konserveerimistöid teostavad Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengite õppetööna, mida juhib konservaator ja õppejõud Hilkka Hiiop. Kontakt: H&R.

Planeeritavad tegevused: tellingute paigaldamine, konserveerimisproovid, fotografeerimine, restaureerimine, dokumenteerimine, puhastamine.

Tööd kestavad umbes kuu aega ning tööde lõpus saab Delfi Ajaloomuuseumi rubriigist näha kogu tööde time-lapse videot!